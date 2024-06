Deutschlandspiel am Mittwoch: So tippen Gastronomen aus Düsseldorf

Am Mittwoch (19. Juni) ist es so weit: Das zweite Gruppenspiel des deutschen Nationalteams während der EM 2024 steht an. Dieses Mal treten unsere elf Jungs gegen die Mannschaft aus Ungarn an. Auch in Düsseldorf werden Zehntausende Menschen das Match verfolgen. Besonders große Fußball-Enthusiasten versammeln sich dafür zum Rudelgucken in den Fanzonen oder in den Kneipen der Altstadt. Mehr zu den Public-Viewing-Spots der Stadt lest ihr hier.

Nachdem die Nationalelf bereits während des Auftaktspiels am Freitag (14. Juni) ihr Können unter Beweis stellte und sich den Sieg gegen Schottland mit einem grandiosen 5:1 sicherte, hoffen viele Fans nun natürlich, dass es mit der Siegesserie unserer Fußball-Mannschaft weitergeht. Doch mit welchem Punktestand wird das kommende Spiel wohl ausgehen? Die Redaktion hat sich bei den Gastro-Größen der Stadt umgehört und nach ihren Einschätzungen gefragt. Das sind ihre Spiel-Tipps.

So tippen Walid El Sheikh und Co.

In einer Sache sind sich alle Gastronomen sicher: Auch dieses Mal wird Deutschland den Sieg für sich entscheiden können. „Ich glaube, dass das Feuerwerk fortgeführt wird und wir 3:0 gewinnen“, sagt Walid El Sheikh in Hinblick auf das Spiel am Mittwoch. Dem ehemaligen Altstadtsprecher gehören mehrere Clubs der Stadt, unter anderem das Sir Walter und die Boston Bar sowie das neu eröffnete HôtelHôtel. Mehr zur Location erfahrt ihr hier.

Christoph B. Klöcker, Betreiber vom Schickimicki in der Altstadt, sieht den Endspielstand ähnlich: „Ich würde sagen 3:1 für Deutschland“ – und lädt direkt alle Fußball-Fans zum Rudelgucken in die seit kurzem wiedereröffnete Kult-Kneipe ein. Weitere Infos und Fotos dazu gibt es hier.

Mit seinem Tipp steht der Club-Betreiber nicht alleine da. Auch Nachtresidenz-Geschäftsführer Marcel Oelbracht tippt auf ein 3:1 für Deutschland, genauso wie Arif Köse, Geschäftsführer von den Rudas Studios.

Nach Schottland-Sieg: „Die Jungs sollten auf dem Teppich bleiben“

Aus der Reihe tanzt da Oliver Wilmering, Vorstand des Schaustellerverbands Düsseldorf, mit seiner Vorhersage: „Als alter Fußballer habe ich mich sehr gefreut, dass wir mit einem starken 5:1 gegen Schottland so gut in die EM gestartet sind“, sagt er der Redaktion. „Aber – im Fußball muss jedes Spiel auch erst mal zu Ende gespielt werden. Die Jungs sollten auf dem Teppich bleiben, dann bin ich mir sicher, dass wir das schaffen. Es wird ein knappes, aber eindeutiges 1:0!“

Wie das kommende Deutschlandspiel letztendlich ausgeht, wird sich am Mittwochabend ab 18 Uhr zeigen. Dann ist der Anpfiff für das zweite Gruppenmatch in der Arena in Stuttgart. Wann das nächste Spiel in der Düsseldorfer Arena ausgetragen wird, erfahrt ihr hier.