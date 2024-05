HôtelHôtel in Düsseldorf: alle Fotos von der Eröffnung am 15. Mai

Galerie leider ist nicht verfügbar

Lange Zeit war es ein Mysterium, was Walid El Sheikh in seiner neuen Location HôtelHôtel plante. Im Interview mit Tonight Düsseldorf verriet er vorab einige Details – etwa, dass das Interieur an die italienische Designschule der ausgehenden 60er-Jahre angelehnt sein soll. Bei der Eröffnung am 15. Mai 2024 gab es dann noch eine Überraschung: Das CI der neuen Apéro-Bar ist christlich geprägt. Auf dem Logo prangt eine Nonne, darunter der lateinische Schriftzug „Caritas Omnia Protest“ (Deutsch: Liebe vermag alles).

Das scheint vielen Düsseldorfern zu gefallen. Der Andrang bei der Eröffnung war jedenfalls riesengroß – wie auch unsere Fotos oben beweisen.