WM-Legende Philipp Lahm feiert mit Fußball-Fans in Düsseldorf

Die Fußball-EM 2024 hat in Düsseldorf mit einem spannenden Spiel zwischen Österreich und Frankreich begonnen. In der mit 44.130 Zuschauern ausverkauften Merkur Spiel-Arena lieferten sich beide Mannschaften ein packendes Duell, das die Franzosen am Ende mit 1:0 für sich entschieden.

Lahm lobt die Stimmung in der Fan Zone

Vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels in der Arena Düsseldorf verschaffte sich Turnierdirektor und Weltmeister Philipp Lahm einen Eindruck von der Stimmung in der Fanzone am Burgplatz. „Hier herrscht eine super Stimmung“, zeigte sich Lahm begeistert. „Düsseldorf hat ein tolles Auftaktspiel heute – ich werde im Stadion vor Ort sein. Ich wünsche mir ein spannendes Spiel und natürlich viele Tore. Einen schöneren Auftakt gibt es ja fast nicht: einen der Top-Favoriten mit Frankreich gegen Österreicher, die gerade sehr gut drauf sind.“

Public Viewing lockt zahlreiche Fans an

Neben der Fanzone am Burgplatz gab es auch in anderen Teilen der Stadt zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel live zu verfolgen. In den Fanzonen am Schauspielhaus und beim Public Viewing Rheinufer verfolgten tausende von Fans die Partie zwischen Belgien und der Slowakei, die die Belgier mit 2:0 gewannen.

Die wichtigsten Infos zur EM 2024 in Düsseldorf findet ihr hier:

Der Höhepunkt des Abends war dann aber natürlich das Spiel Österreich gegen Frankreich in der Merkur Spiel-Arena. Am Ende setzten sich die Franzosen dank eines Treffers von Kylian Mbappé mit 1:0 durch.

Am Dienstag, 17. Juni, muss das Public Viewing allerdings ausfallen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwetter, die Fanzonen werden an diesem Tag geschlossen.

Diese Spiele finden als Nächstes in Düsseldorf statt

In den nächsten Tagen finden in der Merkur Spiel-Arena noch vier weitere Spiele statt, darunter am Freitag, 21. Juni, die Partie Ukraine gegen Slowakei. Auch ein Achtelfinale und Viertelfinale werden in der Arena stattfinden.

Weiterlesen: Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Diese Spiele finden in der Arena statt