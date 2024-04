Sonnenschein und bis zu 28 Grad in NRW: Das Wetter am 1. Mai

Die neue Woche bringt in Nordrhein-Westfalen viel Sonnenschein und heiße Temperaturen. Doch man sollte den Regenschirm nicht vergessen, denn es besteht die Gefahr von Gewittern und Schauern.

Neue Woche beginnt wechselhaft

Der Montag beginnt in NRW mit heiterem bis wolkigem Himmel und Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht kühlt es auf 12 bis 7 Grad ab. Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt, im Westen kann es am Vormittag regnen. Im Tagesverlauf sind auch Gewitter mit Regen und Hagel möglich. Der Deutsche Wetterdienst setzt die Höchsttemperaturen zwischen 22 und 26 Grad.

Sonnenschein und Hitze zum Feiertag

In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf 14 bis 8 Grad. Weitere Schauer sind möglich, klingen aber ab. Pünktlich zum Feiertag wird es dann heiter und sonnig, im Westen teils wolkig, bei sommerlich warmen Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Schauer und Gewitter können laut Experten nicht ausgeschlossen werden.

Wetterumschwung am Donnerstag

In der Nacht zum Donnerstag sind Regen und Gewitter bei Tiefstwerten zwischen 14 und 11 Grad möglich. Am Donnerstag wird es laut Prognosen der Wetterexperten örtlich Schauer und Gewitter mit Starkregen geben. Bei Höchstwerten zwischen 21 und 26 Grad soll es aber warm bleiben.

