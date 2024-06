Mit dem fröhlichen Discohit „L’amour toujours“ im Hintergrund skandierten junge Menschen auf Sylt „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“. Das Video ging viral und löste bundesweit Empörung aus. Doch der Hass bleibt nicht an der Küste: In Nordrhein-Westfalen wurden seit November 2023 insgesamt 69 Vorfälle registriert, bei denen zu dem Lied von Gigi D’Agostino rassistische Parolen gegrölt wurden.

Anstieg nach Pfingsten

Besorgniserregend ist der Anstieg der Fälle seit dem Pfingstwochenende. Offensichtlich hat das Sylt-Video Nachahmer gefunden, die den harmlosen Hit für ihre menschenverachtenden Botschaften missbrauchen.

„L’amour toujours“ während der EM und Rheinkirmes?

Großveranstaltungen leben von guter Musik, die die Menge bewegt. Eigentlich ist genau so ein Hit wie von D’Agostino dafür wie gemacht. So geht die Stadt Düsseldorf mit dem Thema „L’Amour toujours“ bei Feierlichkeiten wie der EM 2024 und der Rheinkirmes um.

Alarmierende Entwicklung

Das Innenministerium NRW in Düsseldorf zeigt sich alarmiert: „Derartige Sachverhalte scheinen in jüngster Vergangenheit vermehrt bekannt zu werden“, so ein Sprecher. Die Polizei geht jedem Fall nach und ermittelt gegen die Täter.

mit Material der dpa