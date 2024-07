Die Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf steht vor der Tür und damit auch wieder die Zeit für unvergessliche Partys! Denn die Größte Kirmes am Rhein ist nicht nur ein Paradies für Adrenalinjunkies und Feinschmecker, sondern auch für Feierwütige. In den Festzelten und an verschiedenen Bühnen sorgen Live-Bands und DJs für beste Stimmung. Von Schlager über Pop bis hin zu Rock ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Das sind elf Partys, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet:

Tipp: Um sich auf dem Kirmesareal besser zurecht zu finden, hat jedes Zelt, jede Bude und jeder Stand eine eigene Hausnummer. Unser Lageplan verrät, wo ihr welches Partyzelt findet.

Das ist zum Kirmesauftakt am Freitag los

Uerige Zelt – Theo Fitsos, Freitag, 12. Juli 2024, 18 Uhr

Der Startschuss zur Kirmes knallt mit Kult-Grieche Theo Fitsos im Uerige-Zelt! Freut euch auf beste Stimmung und mediterrane Vibes, um perfekt in die Kirmestage einzutauchen.

Traber Ausschank – Kirmes-Takeover der Meshugge Bar, Freitag, 12. Juli 2024, ab 18 Uhr

Mit Micky und Manuel Markowitz sowie Alvaro J von der Reihe „Escape“ aus dem Rheinriff steigt im Traber Ausschank der beliebte Kirmes-Takeover! Tanzt die Nacht durch und feiert den Beginn der Kirmes unter der Leitung der Meshugge Bar. Vom ersten bis zum letzten Tag werden hier täglich Partys und Events angeboten – für alle, die weniger Zelt-, mehr Gartenatmosphäre lieben.

Schlösser Zelt – Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe, Freitag, 12. Juli 2024, ab 20.30 Uhr

Schräge Kult-Musik mit Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe erwartet euch am ersten Kirmesfreitag im Schlösser Zelt! Zusammen mit DJ Marco Mzee läutet dieser Abend die Rheinkirmes gebührend ein. Seid dabei, wenn Guildo Horn die Schlösser-Bühne rockt, wie zuvor in 2022:

Fresh Music Live am Samstag im Schlösser Zelt

Schlösser Zelt – Fresh Music Live, Samstag, 13. Juli 2024, ab 20 Uhr

Die Düsseldorfer Kultband Fresh Music Live bringt am Samstag, dem 13. Juli 2024, ab 20 Uhr, jede Menge Live-Unterhaltung ins Schlösser Zelt auf der Rheinkirmes. Die Wahl für alle, die gerne feiern und tanzen. Egal ob Rock, Pop oder gute alte Partyhits.

Was kostet ein Alt auf der Rheinkirmes 2024? Hier ist das Glas am günstigsten, hier am teuersten!

„Pink Monday“ auf der Rheinkirmes

Die ganze Kirmes verwandelt sich am 15. Juli 2024 zum „Pink Monday“ in eine bunte Party! Denn dann wird die LGBTQ-Szene hochgefeiert. Verpassen solltet ihr unter anderem nicht Padman & Bombe – die Musik aus dem Kürzer, im Festzelt der Brauerei Kürzer. Bereitet euch auf Festival-Vibes vor, wie Fotos vom Auftritt im Kürzer Zelt 2023 zeigen.

Ein Highlight wären auch die Strandpiraten im Uerige Zelt gewesen, wie die unten verlinkte Galerie im vergangenen Jahr zeigt. Die DJs haben ihren Auftritt aber kurzfristig ins Cubanitos auf der Ratinger Straße 23 verlegt.

Natürlich gibt es da noch einige weitere Partys, die euch am Montag erwarten: Rheinkirmes Düsseldorf 2024 feiert „Pink Monday“: Diese Party solltet ihr nicht verpassen!

„Glüh dich glücklich“ im Kürzer-Zelt am Mittwoch

Kürzer-Zelt – „Glüh Dich Glücklich“, Mittwoch, 17. Juli 2024, ab 18 Uhr

Genießt Glühwein und gute Laune mitten im Sommer: Am 13. Juli und am 17. Juli kehrt die beliebte „Glüh dich glücklich“-Reihe, bekannt von den Kasematten in den Wintermonaten, auf die Rheinkirmes! Natürlich mit dabei: Einige Flaschen Glühwein und elektronische Musik, am Mittwoch präsentiert von Nic Lorenz und Daniel Rateuke.

Der Weindampfer sticht im Uerige-Zelt in See

Uerige Zelt – Der Weindampfer auf Landgang, Donnerstag, 18. Juli 2024, ab 18 Uhr

Ahoi, Landratten! Der Weindampfer sticht am Donnerstag ab 18 Uhr im Uerige-Zelt in See! Schnappt eure Seemannsmützen und entert das Festzelt, denn es erwartet euch Partystimmung mit maritimen Flair.

Mega-Open-Air-Party am Feuerwerksfreitag

Schützenzelt – „Antenne Düsseldorf“-Party mit DJ Marc Pesch, Freitag, 19. Juli 2024, ab 20.30 Uhr

Auch in diesem Jahr gibt es die Mega-Open-Air-Party, präsentiert von Antenne Düsseldorf, direkt dort, wo das Feuerwerk am Freitag abgeschossen wird – im Biergarten der Düsseldorfer St. Sebastianus Schützen von 1316. Ab 20.30 Uhr erwarten euch Cocktails, Liegestühle, eine riesige Tanzfläche und „den besten Blick aufs Feuerwerk“, wie der Radiosender schreibt.

Der Kartenvorverkauf für die Party mit DJ Marc Pesch läuft bereits, Tickets gibt es online für 15 Euro.

Das ist zum Kirmes-Finale los

Schlüssel Zelt – „Showdown Sunday“ mit Porno al Forno, Sonntag, 21. Juli 2024, ab 19 Uhr

Die Party zum Abschluss der Kirmes: Am 21. Juli erobern die Jungs von Porno al Forno noch einmal die Bühne im Schlüssel-Zelt. Ab 19 Uhr schallt es dann laut: „Anjenehm, anjenehm, anjenehm“.

Füchschen Alm – DJ Kaj Marx & Sascha Klaar, Sonntag, 21. Juli 2024, Uhrzeit noch unbekannt

Liebhaber der Füchschen Alm, die im vergangenen Jahr ihre Premiere auf der Rheinkirmes feierte, dürfen sich dieses Jahr auf Neuerungen freuen. So wird die Location noch größer und schöner sein, zumindest laut Schausteller Oscar Bruch Jr.

Am letzten Kirmessonntag geht es hier mit DJ Kaj Marx & Sascha Klaar, bekannt vom Fischmarkt After Clubbing, noch mal ordentlich zur Sache.

Das sind die großen Partys und Konzerte der Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf

Diese Liste ist natürlich nur ein kleiner Auszug aus dem riesigen Partyangebot der Rheinkirmes. Lasst euch auf der Kirmes treiben und entdeckt vorab in unserer großen Übersicht eure Lieblings-Party:

Weiterlesen: Düsseldorfer Rheinkirmes 2024: Die besten Partys und der Programm-Überblick in den Festzelten

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.