Düsseldorf: Die 14 besten Afterwork-Partys - Unsere Tipps!

Die Arbeitswoche ist geschafft, Zeit zum Feiern! In Düsseldorf gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dem stressigen Alltag zu entfliehen und den Feierabend mit Kollegen, Freunden oder neuen Bekanntschaften ausklingen zu lassen. Anstatt auf dem Sofa zu versacken, locken unzählige Bars und Locations mit Afterwork-Angeboten, die jeden Geschmack treffen.

Ob lässig oder elegant – hier findet ihr garantiert die passende Feierabend-Stimmung.

„Escape“ im Rheinriff

Entflieht dem Alltagstrott und taucht ein in die Urlaubs-Atmosphäre im Rheinriff auf dem Areal Böhler! Zwischen Sand, Wellen und Palmen lasst ihr den Stress ganz einfach hinter euch und sammelt die ersten Sonnenstrahlen des Sommers.

An mehreren Terminen, meist mittwochs, hebt die Location mit „Escape“ ab 17 Uhr nochmal ab! Angesagte DJs übernehmen den Beachclub musikalisch und sorgen für den Sound zum Feierabend. Dazu gibt es kalte Drinks – und natürlich die Welle in der „größten Surfhalle der Welt“.

Der Eintritt an dem Tag ist kostenfrei.

Adresse: Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Stadtstrand in Düsseldorf – dreifach am Rhein

Wenn es um einen unkomplizierten Drink am Rhein geht, lautet bei vielen die liebste Adresse wohl „Stadtstrand“! An den Standorten am Kunst- und Kulturstrand sowie am Tonhallenufer gibt es auch unter der Woche besondere Events, wie die Salsa Night, Kreativ-Workshops, Live-Musik oder Stand-Up-Comedy- und Sing-Contests – eine mehr als willkommene Abwechslung zum tristen Arbeitsalltag.

Interessant als Afterwork-Adresse für alle, die auch am Wochenende arbeiten müssen: Immer samstags, ab 20 Uhr, läutet der Stadtstrand am Robert-Lehr-Ufer den DJ-Sundowner ein – euch erwarten Liegestühle, Drinks, chillige Musik mit direktem Blick auf dem Rhein.

Adressen:

Stadtstrand Rheinkniebrücke, Rheinwerft 50, 40213 Düsseldorf

Stadtstrand Oberkasseler Brücke, Tonhallenufer 2, 40479 Düsseldorf

Stadtstrand Theodor-Heuss-Brücke, Robert-Lehr-Ufer 41, 40474 Düsseldorf

„Ibiza Sundowner Afterwork“ an den Kasematten

Immer mittwochs (im Sommer) lockt die Afterwork-Partyreihe „Ibiza Sundowner“ an den Kasematten. Mit Wein, Snacks, DJ-Sounds und einem perfekten Blick auf den Sonnenuntergang lässt sich der letzte Stress mit dem Chef schnell beiseite schieben. Los geht es um 18 Uhr.

Tipp: Besonders spektakulär wird der Ausblick von den Kasematten zur Rheinkirmes-Zeit im Juli. Dann habt ihr freien Blick auf das andere Ufer, wo Riesenrad, Free-Fall-Tower und Co. um die Wette blinken.

Aber auch sonst hat die Open-Air-Location einiges für den Feierabend zu bieten. Direkt am Rhein gelegen, laden fünf verschiedenen Restaurants dazu ein, ein kühles Bier zu genießen oder den Abend mit Freunden und Familie ausklingen zu lassen. In der Sommersaison weiterhin angesagt bleibt auch das „After Fischmarkt Clubbing“ mit DJ Kaj Marx – wann der Fischmarkt am Tonhallenufer das nächste Mal startet, verraten wir euch hier.

In den Wintermonaten regelmäßig vor Ort: beim „Glüh dich glücklich“ geht es mit Glühwein und elektronischen Beats in den Feierabend – gewöhnlich immer donnerstags ab 18 Uhr.

Adresse: Untere Rheinwerft / Rheinuferpromenade, 40213 Düsseldorf

Pommes und Wein bei Pelican Fly

Im ehemaligen Berliner-Kult-Imbiss am Graf-Adolf-Platz hat das Pelican Fly seinen Platz gefunden – und begeistert mit einem simplen, aber genialen Konzept: leckere Pommes mit erlesenen Weinen. Gerade im Sommer avanciert das Lokal mit Terrasse zum Afterwork-Hotspot.

Montags heißt es hier „Bring your own Bottle“! Gäste können ihre eigenen Weine mitbringen und gegen eine Korkgeldgebühr von 10 Euro genießen.

Adresse: Graf-Adolf-Platz 1, 40213 Düsseldorf

Afterwork-Party im Brauhaus Alter Bahnhof

Jeden dritten Dienstag im Monat zieht es viele Leute nach dem wohlverdienten Feierabend zur Afterwork-Party im Brauhaus Alter Bahnhof in Oberkassel. Hier gibt es gemütliche Atmosphäre, leckeres Essen, Musik und frisch gezapftes Bier. Der Eintritt kostet euch 5 Euro.

Adresse: Belsenplatz 2, 40545 Düsseldorf

„Pebble’s“ am Hyatt im Medienhafen

Sonnenschein, Sonnenbrillen, elegante Outfits und ein kühles Glas Wein oder Champagner in der Hand: Die Afterwork-Party auf der Pebble’s-Terrasse am Medienhafen kehrte im Juni 2023 aus einer längeren Pause zurück und verwandelte so einige Dienstagabende im Sommer zu herrlichen Momenten, an die man sich noch lange erinnern wird.

Seit dem 10. Oktober 2023 ist die Saison offiziell beendet, 2024 soll es weitergehen. Über Termine halten wir euch auf dem Laufenden.

Adresse: Pebble’s Terrasse am Hyatt Regency, Speditionstraße 19, 40221 Düsseldorf

Afterwork im Ghorbans

Mitten auf der Heinrich-Heine-Allee thront das Feinkosthaus Ghorbans Delikatessen. Hier gibt es nicht nur mediterrane Kost, sondern montags bis donnerstags auch ein spezielles Feierabend-Angebot: zwischen 17 und 20 Uhr gibt es Aperitivos zum vergünstigten Preis – inklusive chilligen Beats.

Adresse: Heinrich-Heine-Allee 17, 40213 Düsseldorf

„Terrazza Electronica“ im The Eight Club

„Jeder braucht ein bisschen Ibiza im Leben“, finden die Macher des The Eight Clubs, Martina und Thomas Ullrich und Erik Ludwig, und haben prompt „Terrazza Electronica“ ins Leben gerufen. Gemeinsam bringen sie Inselfeeling nach Düsseldorf und verwandeln mittwochs die Sonnenterrasse der Location am Rathausufer. Los geht es bei schönem Wetter um 18 Uhr, ab 21 Uhr wird auch getanzt.

Über Termine in 2024 ist noch nichts bekannt.

Adresse: Rathausufer 8, 40213 Düsseldorf

„Sunset & Networking“ am Kö-Bogen

Einmal im Monat verwandelt sich der Platz am Kö-Bogen, nahe dem Uecker Nagel, zum „Sunset & Networking“-Spot. Mit Liegestühlen, Verkaufsständen, Drinks, Food und Chillout-Sounds von DJs lockt die neue Veranstaltungsreihe für den Feierabend an den Platz. Los geht es um 17 Uhr.

Alle Termine und Infos zu weiteren Afterwork-Events am Kö-Bogen findet ihr hier.

Adresse: Nähe „Uecker Nagel“ am Kö-Bogen, 40212 Düsseldorf

„Milchbar“ im Sir Walter

Raus aus dem Arbeitsalltag, rauf auf den Dancefloor! Für solche Angelegenheiten ist die „Milchbar“ im Sir Walter schon lange bewährt, immer donnerstags ab 20 Uhr. Für Freunde der gepflegten Barkultur ist es der Hotspot für elegantes Ausgehen, auch unter der Woche.

Das Highlight: Die Jungs und Mädels hinter der 30 Meter langen Bar kredenzen euch fast jeden Afterwork-Drink, den man sich nur wünschen kann.

Adresse: Adresse: Heinrich-Heine-Allee 12, 40213 Düsseldorf

„DJsline“ im Flow Club

Immer donnerstags, ab 21 Uhr, lockt die Partyreihe „DJsline“ im Flow Club ermüdete Arbeitstiere in die Altstadt: mit Cocktail-Happy-Hour bis 23 Uhr und einem Shot aufs Haus scheint die Woche gerettet. Ein Tipp für alle, die gerne unkompliziert zu elektronischen Beats tanzen gehen.

Adresse: Mertensgasse 4, 40213 Düsseldorf

„Sunset Session“ im Rheinturm

Hoch hinaus geht es im Rheinturm zur „Sunset Session“: Auf 172 Meter Höhe wird hier zum Feierabend zu Lounge-, Deep House- und Electro-Sounds gelauscht. Drinks, Sushi und Snacks stammen von der Qomo Bar und M 168 Lounge. Das Wahrzeichen Düsseldorfs begrüßt euch donnerstags bis samstags, ab 20 Uhr.

Adresse: Restaurant und Bar Qomo und M168 im Rheinturm, Stromstraße 20, 40221 Düsseldorf

„Streetfood Thursday“ im Stahlwerk & Treibgut

Keine klassische Afterwork-Party, aber sicherlich einer der Düsseldorfer Feierabend-Spots von März bis Oktober ist der „Streetfood Thursday“ im Stahlwerk. Jeden ersten Donnerstag im Monat verwandelt sich der Parkplatz vor der Location in ein Foodie-Paradies – inklusive Lichterketten, Liegestühlen, Girlanden, DJs und Sand unter den Füßen. Los geht es um 17 Uhr.

Tipp: Zur EM 2024 überträgt das Treibgut, der Biergarten- und Open-Air-Bereich vor dem Stahlwerk, die Spiele live! Vormerken solltet ihr euch die Termine am Freitag, 14. Juni, am Mittwoch, 19. Juni, und am Sonntag, 23. Juni.

Adresse: Ronsdorfer Strasse 134, 40233 Düsseldorf

