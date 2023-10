„Glüh Dich Glücklich“ Düsseldorf 2023: alle Party-Termine und Infos zur Veranstaltung

Leckerer Glühwein, fetzige Beats und eine dicke Portion gute Laune locken ab dem 2. November 2023, wieder an jedem Donnerstag an die Rheinpromenade. Beim modernen Weihnachtsmarkt „Glüh Dich Glücklich“ an den Kasematten könnt ihr nicht nur euer Herz, sondern auch eure Hände und Füße aufwärmen.

Das „Glüh Dich Glücklich“-Event ist über die letzten Jahre immer populärer geworden und längst zur festen Marke geworden, die ihre Glühweine in NRW-Handel seit Anfang Oktober auch wieder über Supermärkte wie Rewe und Edeka vertreibt. Zuletzt haben die Veranstalter das Format auf der Pebble’s Terrasse am Hyatt an die frische Luft gelassen, auch auf der Rheinkirmes war man passend im „GlühTürmchen“ unterwegs. Jetzt wird es wieder Zeit für ein Heimspiel an den Kasematten am Rheinufer.

Das Setting ist und bleibt fantastisch: Der Rhein direkt vor der Tür, das romantisch beleuchtete Riesenrad „Wheel of Vision“ am Burgplatz im Rücken – und dazu jede Menge gut gelaunte Leute, leckerer Glühwein und elektronische Beats auf die Ohren. Das ist weit über die Grenzen von Düsseldorf hinaus eine einzigartige Mischung.

„Glüh Dich Glücklich“ an den Kasematten in Düsseldorf 2023: Das ist neu!

Mit dem Start am 2. November 2023 gibt es auch einige Neuigkeiten für „Glüh Dich Glücklich“-Fans (und alle, die es noch werden wollen): Die Location am Rheinufer wird in zwei Zonen aufgeteilt, auf der einen Seite die „GDG Glühweinstube“ mit Sitzgruppen, Tischservice und Essen, sowie der „GDG Glühweingarten“ mit Stehtischen und Selbstbedienung. Der Zugang zu beiden erfolgt wahlweise per Fastlane oder über eine garantiert wieder längere Schlange, die sich vor der Abendkasse versammelt.

Apropos Abendkasse: Als Einlassgebühr werden 5 Euro aufgerufen. Mehr dazu weiter unten!

Das sind die Düsseldorfer „Glüh Dich Glücklich“-Termine 2023

Am 2. November 2023 startet „Glüh Dich Glücklich“ in die neue Saison, als letzte Sause ist vorerst der 25. Januar 2024 gesetzt. Los geht es jeweils ab 18 Uhr, gefeiert wird bis tief in die Nacht hinein.

Wer sich vorab darüber informieren will, welche DJs diesmal auflegen, der findet das „Glüh Dich Glücklich“-Line-up zeitnah auf Instagram, Facebook oder die Homepage gluehdichgluecklich.com.

An den folgenden Terminen findet „Glüh Dich Glücklich“ in diesem Jahr an den Kasematten statt:

Donnerstag, 2. November 2023, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich Opening an den Kasematten

Donnerstag, 9. November 2023, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich an den Kasematten

Donnerstag, 16. November 2023, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich an den Kasematten

Donnerstag, 23. November 2023, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich an den Kasematten

Donnerstag, 30. November 2023, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich an den Kasematten

Donnerstag, 7. Dezember 2023, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich an den Kasematten

Donnerstag, 14. Dezember 2023, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich an den Kasematten

Donnerstag, 21. Dezember 2023, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich an den Kasematten

Donnerstag, 28. Dezember 2023, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich an den Kasematten

Donnerstag, 4. Januar 2024, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich an den Kasematten

Donnerstag, 11. Januar 2024, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich an den Kasematten

Donnerstag, 18. Januar 2024, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich an den Kasematten

Donnerstag, 25. Januar 2024, ab 18 Uhr: Glüh Dich Glücklich an den Kasematten

Wichtig: Um den modernen Weihnachtsmarkt besuchen zu dürfen, müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein. Zudem solltet ihr nicht unbedingt mit Jogginghose aufkreuzen, wie die Veranstalter über Facebook klarmachen – und gleich mal Mode-Ikone Karl Lagerfeld zitieren: „Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“

Wo findet „Glüh Dich Glücklich“ statt?

„Glüh Dich Glücklich“ findet an den Kasematten am Rheinufer statt, in bester Lage am Rande der Düsseldorfer Altstadt. Die Anreise erfolgt am besten zu Fuß – wer mit dem Auto kommt, der sollte eines der Parkhäuser rund um die Altstadt nutzen. Einige Tipps zum Parken in Düsseldorf geben wir euch hier.

Adresse: Kasematten am Rheinufer, Untere Rheinwerft 13, 40213 Düsseldorf

Wie sind die Öffnungszeiten bei „Glüh Dich Glücklich“?

Die „Glüh Dich Glücklich“-Tore öffnen sich von November 2023 bis Ende Januar 2024 jeden Donnerstag ab 18 Uhr.

Öffnungszeiten: donnerstags, ab 18 Uhr

Was kosten die Ticket?

Während ihr an der Abendkasse eine Einlassgebühr von 5 Euro entrichten und vielleicht längere Wartezeiten in Kauf nehmen müsst, könnt ihr euch den Abend etwas angenehmer gestalten, indem ihr die Tickets vorab online bestellt: Für 7,50 Euro gibt es zu jedem Termin limitierte FastLane-Tickets, welche euch bis 20 Uhr direkten Einlass garantieren. Tickets vorab ordern könnt ihr über den Ticketshop von „Glüh Dich Glücklich“.

Reservierungen sind übrigens keine möglich. Es gilt die Devise: Wer früh kommt wird mit schönen Plätzen belohnt. Bei Interesse an einem VIP-Tisch solltet ihr euch vorab an die Email info@gluehdichgluecklich.com richten.

Weitere Infos zu „Glüh Dich Glücklich“ findet ihr auf der Homepage.

Wer veranstaltet „Glüh Dich Glücklich“?

Hinter „Glüh Dich Glücklich“ steckt Eventmanager und Geschäftsführer Mike Naseband, Sohn von Schauspieler, Autor und ehemaligem Polizisten Michael Naseband. Vater und Sohn betreiben zusammen das Nasebands auf der Mühlenstraße – eine weitere Kultkneipe in Düsseldorf.

Die Idee zu „Glüh Dich Glücklich“ kam Mike Naseband vor rund 6 Jahren, als er noch mitten in seinem Studium steckte. Mittlerweile ist aus der fixen Idee elektronische Musik mit Glühwein zu kombinieren ein äußerst erfolgreiches und populäres Unternehmen gewachsen.

„Glüh Dich Glücklich“ Fotos: Die besten Bilder des elektronischen Weihnachstmarkts

Unsere Fotografen sind regelmäßig bei den „Glüh Dich Glücklich“-Partys am Rheinufer vor Ort, um die schönsten Momente und jede Menge Schnappschüsse für euch festzuhalten. Eine Auswahl der schönsten Fotos der letzten Jahre findet ihr hier:

Der beste Glühweinstand in Düsseldorf?

2019 startete die erste Glühwein-Sause am 7. November, 2020 wuchs das Event-Format über sich hinaus und lockte jeden Donnerstag unzählige Nachtschwärmer in die mollig warme Location am Rhein – darunter auch einige Prominenz. Ebenfalls immer prominenter wurden die Köpfe hinter den Decks, welche für die passende Stimmung vor Ort sorgen sollten. Da darf man durchaus gespannt sein, wer in dieser Saison vor Ort auflegen wird.