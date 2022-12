Weihnachtsmenü in Düsseldorf: Die besten Restaurants für festliches Essen

Wer zu Weihnachten richtig festlich auffahren will, der sollte in der Küche besser keine zwei linken Hände haben: Schließlich will die Familie, der werte Partner oder die Partnerin und nicht zuletzt man selbst in dieser besonderen Zeit ganz besonders verwöhnt werden. Zum Glück gibt es Klassiker wie die Weihnachtsgans und viele weitere kulinarische Highlights in den Düsseldorfer Restaurants. Wir stellen euch unsere Favoriten für leckeres Festessen vor.

Weihnachtsessen in Düsseldorf: 20° Restobar

Die 20° Restobar ist ein spanisches Restaurant und eigenständige Bar in Düsseldorf, das dich überraschen wird. Vorbei sind die Zeiten einfacher Tapas – Zeit für die echte Vielfalt der spanischen Küche. Auch an weihnachten kann hier gemeinsam mit Familie und Freunden gespeist werden – Reservierungen online möglich!

Adresse: Mutter-Ey-Platz 3, 40213 Düsseldorf

Homepage: 20grad.com

Telefon: 0211 86392030

Weihnachtsmenü in Düsseldorf: Waldrestaurant „Die Ente“

In der Unterbacher „Ente“ kommen zu Weihnachten ein Consommé von der Gans mit Knödel, Maronen, Rotkohl, oder Birnen mit Preiselbeeren auf den Tisch. Der krönende Abschluss hört auf den luftigen Namen „Schokoladensouffle, Eis und Sahne“ und entpuppt sich als weihnachtlicher Dessertteller mit süßen Verführungen. Kostenpunkt für das Weihnachtsmenü sind durchaus charmante 55 Euro. An Heiligabend kann von 12 bis 19 Uhr abgeholt werden, an den beiden Weihnachtstagen gibt’s das Festtagsmenü dann am ersten und wweiten Weihnachtstag ab 12 Uhr. Auch Gänsefans werden hier weiterhin glücklich.

Adresse: Die Ente, Rathelbeckstraße 319

Homepage: dieente.info

Telefon: 0211 202748

Weihnachtsessen in Düsseldorf: Dox im Hyatt

Auch der Medienhafen hat in Sachen vorzüglicher Weihnachtsmenüs einziges auf dem Kasten. Im Dox im Hyatt beispielsweise wird euch am 24. Dezember ein viergängiges Menü geboten, wahlweise mit Fleisch und Fisch oder vegetarisch. Gemessen an der Qualität und der einzigartigen Aussicht sind die 159 Euro pro Person durchaus vertretbar. Das vegetarische Menü kostet 99 Euro.

Serviert werden zum Beispiel Balik Lachs mit Mini Bete und Passionsfrucht-Gel, Rosa Entenbrust mit Blaukraut-Püree und eingelegte Wildfeige und als Finale eine Christbaumkugel mit weißer Schokoladensauce und Mandelcreme. Vegetarier können unter anderem zwischen der gelben Bete mit Petersilien-Ei Creme, Gemüsechips sowie einer offenen Maronen Lasagne wählen. Los geht es am 24. Dezember ab 18.30 Uhr, an den darauffolgenden Tagen variiert das Menü.

Adresse: Dox im Hyatt, Speditionstraße 19

Homepage: dox-restaurant.de

Telefon: 0211 9134 1775

Weihnachtsessen in Düsseldorf: Fleher Hof

Im Fleher Hof kommt man mit einem 3-, 4-, oder 5-Gang-Weihnachtsmenü hervorragend durch die beiden Weihnachtstage: Das Restaurant wird festlich geschmückt und bietet klassische und weihnachtliche Gerichte und Getränke. Wer mit dabei sein will, sollte sich sputen. Es sind leider nur noch wenige Plätze frei.

Adresse: Fleher Hof, Fleher Straße 254

Homepage: fleherhof.de

Telefon: 0211 31195711

Weihnachtsessen in Düsseldorf: Kö59

Rheinische Küche mit internationalem Twist: Auch für die Weihnachtszeit hat sich Kö59-Mastermind Björn Freitag wieder einige äußerst clevere Gerichte einfallen lassen. Wie wäre es zum Beispiel mit Ravioli an Champagnerkraut, Zweierlei vom Reh mit Gewürzkirschen und einem „Armer Ritter“-Christstollen ? Serviert werden die fantastischen 4-Gänge-Kreationen am 24. Dezember im Restaurant an der Köngisallee 59, Reservierungen sind zwingend erforderlich. Kostenpunkt für die Weihnachtsmenüs: durchaus annehmbare 135 Euro pro Person inklusive Weinbegleitung.

Übrigens: An den beiden Weihnachtstagen kann hier „durch das heimische Winterwunderland“ gebruncht werden. Kostenpunkt 89 Euro pro Person. Auch hier sind Reservierungen erforderlich.

Adresse: Restaurant Kö59, Königsallee 59

Homepage: koe59.com

Telefon: 0211 82 85 1220

Weihnachtsessen in Düsseldorf: Landhaus Freemann

Wer zum Fest gerne zur Gans greift, ist im Landhaus Freemann goldrichtig: Noch bis zum 23. Dezember ist es möglich das leckere Geflügel übers Gänsetaxi vorzubestellen und nach Hause liefern zu lassen. Daheim ist die Ganz dann binnen kürzester Zeit im Herd warm und knusprig. Für diejenigen, die wieder auf dem aller letzten Drücker unterwegs sind, kann die „Weihnachtsgans to go“ nach am 24. Dezember abgeholt werden. Außerdem spannend sind die Brunch-Angebote für 39,50 Euro pro Person über die beiden Feiertage. Diese sind nach aktuellen Informationen leider bereits ausgebucht.

Adresse: Landhaus Freemann, Kalkumer Schlossallee 100

Homepage: landhaus-freemann.eatbu.com

Telefon: 0211 173040

Weihnachtsessen in Düsseldorf: Le Flair

Auch Sternekoch Dany Cerf sollte euch zu Weihnachten mehr als einen Gedanken wert sein: Das pralle Vier-Gänge-Menü wird am ersten und zweiten Weihnachtstag für 136 Euro angeboten. Gespart wird dabei an nichts: Konfierter Label Rouge Lachs mit Brunnenkresse und Meerrettich entführen euch bereits im ersten Gang auf eine ganz besondere kulinarische Reise, die anschließend einen herrlichen Zwischenstopp bei Wolfsbarsch auf Kaviar hinlegt. Danach geht es mit Rehrücken und getrüffelten Kartoffelmousselines weiter, um in einem epischen Finale zu kulminieren: Wenn Opéra Schnitte und Tahiti Vanille Eis aufeinandertreffen, bleiben kein Mund und kein Auge trocken.

Adresse: Le Flair, Marc-Chagall-Straße 108

Homepage: restaurant-leflair.de

Telefon: 0211 51455688

Weihnachtsessen in Düsseldorf: Münstermann Kontor

Im Münstermann Kontor in der Düsseldorfer Carlstadt lautet das Motto: „Wir kochen, Sie machen nur warm.“ Für Weihnachten können Sie hier bestellen! Es gibt zwei leckere Suppen und schönen Räucherlachs als Vorspeisen, das Gänse-Menu im Baukasten-System und als süßen Abschluss eine hausgemachte Mousse au Chocolat. Zur Auswahl steht außerdem ein Ragout vom Hirschfilet sowie das Zürcher Geschnetzelte. Abgeholt werden kann das Weihnachtsessen am 23. Dezember.

Adresse: Münstermann Kontor, Hohe Straße 11

Homepage: www.muenstermann-kontor.de

Telefon: 0211 1300416

Weihnachtsessen in Düsseldorf: Reinhardts

Zwischen Düsseldorf und Mettmann findet sich im Restaurant Reinhardts auf Gut Moschenhof eine weitere Gelegenheit fürs perfekte Weihnachtsmenü: Gebeizter Weihnachtslachs mit Orange, grüner Apfel mit Karotte, Parmesanravioli mit Steinchampignons und weißem Trüffelschaum, und Rinderfilet aus der Eifel mit Kartoffelroulade. Küchenchef Michael Reinhardt bietet das 4-Gänge-Menü pro Personen zum Preis von 89 Euro an. Weitere Extras können selbstverständlich zusätzlich bestellt werden.

Adresse: Restaurant Reinhardts auf Gut Moschenhof, Am Gartenkamp 20

Homepage: reinhardts-restaurant.de

Telefon: 0211 30337747

Weihnachtsessen in Düsseldorf: Stappen

Bei Stappen habt ihr die Qual der Wahl: Weihnachtsmenü in der Box? Oder doch lieber gemütlich vor Ort im Restaurant schmausen? Wie wäre es mit einer „Gans to go“? Im kultigen Gasthaus an der Luegallee 50 in Oberkassel ist so ziemlich alles möglich. Der Kostenpunkt für die Gans mit allen Beilagen liegt bei 245 Euro, geliefert wird das Geflügel vom Gänsepeter aus Rommerskirchen. Die Weihnachtsmenüs (unter anderem mit confiertem Seesaibling und Forellenrilette, zweierlei vom Rind und Operaschnitte) kosten 64 Euro pro Person. Die Abholung ist am 23. Dezember möglich, die „Ganze Gans“ zusätzlich am 25. und 26. Dezember.

Adresse: Stappen, Luegallee 50

Homepage: gasthaus-stappen.de

Telefon: 0211 93077600

