Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

„Glüh Dich Glücklich“ an den Kasematten am Donnerstag, 30. November – alle Fotos

1. Dezember 2023

Das Hochwasser am Rhein zog sich nach diesem Abend an den Kasematten ehrfürchtig zurück auf die andere Rheinseite: Im "Glüh Dich Glücklich"-Zelt ging es heiß her! Unser Fotograf hat das süße Spektakel für euch in bunte Bilder gegossen. Viel Spaß!