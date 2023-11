Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

„Glüh Dich Glücklich“ an den Kasematten: So wurde am Donnerstag gefeiert – alle Fotos

10. November 2023

Während einige Eltern genervt auf der heimischen Sankt Martin Party am Kinderpunsch nippen, machen sich andere eine fantastische Glühwein-Nacht direkt am Rhein: Diese "Glüh Dich Glücklich" bot wirklich wieder alles, was Nachtschwärmer unter der Woche in Wallung bringt. Das Ergebnis seht ihr hier!