Düsseldorfer „Glühwein-König“ verrät: So teuer ist ein Glas auf dem Weihnachtsmarkt 2023

Steigende Energie- und Lebensmittelpreise: Davon ist auch der Winter 2023 geprägt. Viele Schausteller mussten bereits bei der Kirmes am Tonhallenufer ihre Preise anheben (5 Euro für ein kleines Tütchen Mandeln). Doch jetzt steht die große Weihnachtsmarktsaison an und viele Düsseldorfer fragen sich: Was kostet ein Glühwein? Wir haben den Vorstand des Düsseldorfer Schaustellerverbandes Oliver Wilmering vorab gefragt, wie viel seine Kunden in diesem Jahr für ein alkoholisches Heißgetränk an seinem beliebten Glühtürmchen zum Olli auf der Kö berappen müssen und sind beruhigt.

>> Weihnachtsmarkt 2023: Glühtürmchen zum Olli glitzert zu jeder vollen Stunde <<

Weihnachtsmarkt in Düsseldorf 2023: Wie viel kostet ein Glühwein?

Wilmering: „Wir haben unsere Preise vom letzten Jahr stabil gehalten.“ Demnach kostet ein normaler Glühwein (weiß, rosé, rot oder Bratapfel) beim Glühtürmchen wie im vergangenen Jahr 4 Euro. „Der Gewinn für uns sinkt natürlich, weil die Produktionskosten gestiegen sind und die ganze Infrastruktur teurer geworden ist.“ Wilmering betont außerdem, den einzigen Glühwein von einem süddeutschen Winzer in Düsseldorf zu verkaufen. Der Schausteller: „Um es mal auf den Punkt zu bringen: Wir verkaufen kein heißes Zuckerwasser vom Aldi.“ Die Mehrkosten fange man als Familienbetrieb ab.

>> Weihnachtsmärkte in Düsseldorf 2023 – Infos, Termine, Adresse <<

Wichtig zu wissen: Auf jedes Getränk werden noch 3 Euro Pfand berechnet. Der „Glühwein-König“ dazu: „Wir haben sehr hochwertige und gebrandete Tassen herstellen lassen, aber auch daran verdienen wir nichts, wenn die jemand mitnimmt. Die Produktionskosten pro Tasse belaufen sich genau auf 3 Euro.“ Einen Glühwein mit Schuss (Schnaps-Zuschuss) bekommt ihr bei Oliver Wilmering für 5 Euro. Und: Auch Bierdurstige kommen bei Eiseskälte auf ihre Kosten. Beim Glühtürmchen zum Olli gibt es in diesem Jahr erstmals Glühbier auf Kirschbasis. „Das wird gebraut und in Fässern geliefert und bei uns in der Leitung direkt erhitzt. Im Glas entsteht dann eine Schaumkrone“, erklärt der Schausteller Tonight News am Telefon. Gin-Tonic-Fans sind am Glühtürmchen womöglich mit Wilmerings Glühgin gut bedient. Den heißen Gin gibt es für 7 Euro.

Glühtürmchen Düsseldorf: Alle Glühbirnen sind durch LED-Lampen ersetzt

Um Strom zu sparen, hat der Schausteller in sechster Generation bereits 2022 alle Glühbirnen durch LED-Lampen ersetzt.

Der Weihnachtsmarkt auf der Kö geht noch bis zum 30. Dezember.