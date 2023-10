Düsseldorf

Riesenrad „Wheel Of Vision“ kommt wieder nach Düsseldorf: Aufbau am Burgplatz – alle Infos

12. Oktober 2023

Düsseldorf ist bald wieder um eine seiner populärsten Attraktionen reicher: Auch in diesem Herbst und Winter dürft ihr euch am Burgplatz auf das Riesenrad "Wheel of Vision" wagen und einen atemberaubenden Blick auf die Altstadt, den Rhein und das gegenüberliegende Oberkassel werfen. Die Aufbauarbeiten laufen.