Letzte Runde am Sonntag: Das Riesenrad in der Düsseldorfer Altstadt wird abgebaut

Noch bis Sonntag, 9. Januar, dreht sich das Riesenrad auf dem Burgplatz. Die letzten Runden starten dann ab 21 Uhr. Der Abtransport wird für die Schausteller wieder ein besonderes Unterfangen: Stolze 23 LKW werden sich ab Montag darum kümmern den Giganten in den Winterschlaf zu schicken.

Insgesamt plant man für die Abbauarbeiten rund vier Tage. Ab Freitag, 14. Januar, soll der Burgplatz wieder geräumt sein. Natürlich wird es nicht der letzte Auftritt vom „Wheel of Vision“ in Düsseldorf sein: Bereits im Oktober soll das populäre Riesenrad nach Düsseldorf zurückkehren. Riesenrad-Betreiber Oscar Bruch jr.: „Wir sind mit dem Geschäft unter Corona zufrieden, auch wenn es Pandemie bedingt wesentlich weniger Besucher gab.“

Auch an diesem Wochenende zahlt ihr für eine Fahrt 8 Euro, Kinder zahlen 5 Euro. Tickets gibt es online über ticket.io, alternativ über www.duesseldorf.riesenrad.info und natürlich auch an der Tageskasse. Das Riesenrad hat am Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Ursprünglicher Artikel:

Vom 22. Oktober bis zum 9. Januar 2022 gibt es wieder einen ganz besonderen Lichtblick am Düsseldorfer Burgplatz: Das Riesenrad „Wheel of Vision“ ist stolze 55 Meter hoch, 350 Tonnen schwer, hat vier Motoren und 42 beheizte Kabinen, in denen bis zu acht Personen Platz finden. Von ganz oben genießt ihr einen atemberaubenden Blick auf die Altstadt, den Rhein und das gegenüberliegende Oberkassel.

Es dürfen maximal acht Personen (aus zwei Haushalten) in eine Gondel. Es gilt die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet). In den Gondeln müsst ihr einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Wheel of Vision – Öffnungszeiten und Preise (2021)

Geöffnet hat das „Wheel of Vision“ vom 22. Oktober bis zum 9. Januar 2022 täglich von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr. Kinder bis 3 Jahre fahren kostenlos mit, ansonsten werden 6 Euro fällig. Personen über 1,40 Meter zahlen 8 Euro pro Fahrt, die mit rund 15 Minuten Dauer angenehm lang ausfällt.

Öffnungszeiten „Wheel of Vision“:

Montag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr

Tickets für das Riesenrad bekommt ihr vor Ort und online auf düsseldorf.riesenrad.info. Wer auf Nummer sicher gehen will, reserviert am besten vor. Gruppentickets, Specials oder Exklusivfahrten können nur online vorbestellt werden und sind nicht vor Ort erhältlich. Darunter findet sich beispielsweise auch das beliebte „Frühstück über dem Rhein“, oder der „Kaffeeklatsch“ inklusive Kaffee und Kuchen in der Gondel.

Wichtig: An den folgenden Tagen gelten andere Öffnungszeiten!

1. November (Allerheiligen) – 13 bis 20 Uhr

15. November (Volkstrauertag) – 13 bis 20 Uhr

22. November (Totensonntag) – Geschlossen

24. Dezember (Heiligabend) – Geschlossen

25. Dezember (1. Weihnachtstag) – 14 bis 18 Uhr

26. Dezember (2. Weihnachtstag) – 14 bis 18 Uhr

31. Dezember (Silvester) – 11 bis 18 Uhr und 20 bis 0.30 Uhr (unbedingt reservieren!)

1. Januar 2022 (Neujahr) – 14 bis 19 Uhr

