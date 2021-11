Eisbahn in Düsseldorf: Die Winterwelt „Kö on Ice“ startet am 12. November!

Ab dem 12. November herrscht in Düsseldorf wieder Eiszeit: Die größte und schönste Eisbahn der Stadt öffnet ihre Pforten an der Kö, gleich vor der Galeria am Corneliusplatz. Eingebettet in die aufwendig beleuchtete und festlich geschmückte Anlage ist der Corneliusbrunnen. Neben der 1.700 Quadratmeter großen Eisbahn und der naheliegenden Kö erwartet euch vor Ort auch die populäre Almhütte.

Die größte Neuigkeit für die diesjährige Saison ist der Ausbau der Almhütte: Der zweite Stock wird zur neuen und offen gestalteten Alm-Terrasse. Über zwei Treppen lässt sich die teils überdachte Terrasse erreichen, der Ausblick gibt der ohnehin hübsch anzuschauenden Location weitere Bonuspunkte. Auf der Speisekarte findet sich so ziemlich alles, was wärmt und stärkt: Gulasch im Brotlaib, heiße Suppen, aber auch Schnittchen zählen dazu und sind der perfekte Snack nach einem Besuch der Eisbahn. Als Bier fließt weiter Füchschen Alt, Pils und Erdinger Weißbier in die Gläser – auf Wunsch auch alkoholfrei.

Neben der Eisbahn „Kö on Ice“ und der Almhütte startet bereits ab dem 22. Oktober ein weiteres Winter-Highlight in Düsseldorf: Das Riesenrad „Wheel of Vision“ erobert dann erneut den Burgplatz in der Altstadt für sich. Der Betrieb ist bis Mitte Januar 2022 geplant.

Wie teuer ist die Eisbahn „Kö on Ice“?

Erwachsene zahlen für ein Tagesticket 7,50 Euro, die 5er Karte kostet 30 Euro (7,50 Euro Ersparnis), die 10er Karte kommt für 55 Euro in die Hosentasche (20 Euro Ersparnis).

Kinder unter 11 Jahren zahlen für ein Tagesticket 5 Euro, die 5er Karte kostet 20 Euro, die 10er Karte 33 Euro.

Hinzukommen die Kosten für die Schlittschuhe: 5 Euro werden für den Schlittschuhverleih oder Kufenschleifen fällig, Gleitschuhe kosten 2 Euro. Helme können auf Anfrage kostenlos gestellt werden (solange der Vorrat reicht).

Nebenbei wird vor Ort auch wieder Eisstockschießen angeboten, zudem gibt es spezielle Tarife für Schulklassen. Weitere Infos hierzu entnehmt ihr am besten der Homepage kö-on-ice.online.

Wie sind die Öffnungszeiten der Eisbahn und Almhütte?

Die Eisbahn und die angrenzenden Gastronomie-Angebote sind ab dem 12. November bis zum 16. Januar 2022 täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr.

Ausnahmen sind wie folgt:

14. November (Volkstrauertag) – 13 bis 21 Uhr

21. November (Totensonntag) – geschlossen

24. Dezember (Weihnachten) – geschlossen

25. Dezember (1. Weihnachtstag) – geschlossen

26. Dezember (2. Weihnachtstag) – 13 bis 18 Uhr

31. Dezember (Silvester) – 11 bis 18 Uhr

1. Januar (Neujahr) – 13 bis 18 Uhr

Die Almhütte hat unter der Woche von 11 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr und sonntags bis 21 Uhr geöffnet.

Auch hier die Ausnahmen:

14. November (Volkstrauertag) – 13 bis 22 Uhr

21. November (Totensonntag) – geschlossen

24. Dezember (Weihnachten) – geschlossen

25. Dezember (1. Weihnachtstag) – geschlossen

26. Dezember (2. Weihnachtstag) – 13 bis 18 Uhr

31. Dezember (Silvester) – 11 bis 18 Uhr

1. Januar (Neujahr) – 13 bis 18 Uhr