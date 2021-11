Lichterzauber in Düsseldorf – Fotos aus der Stadt

Seit dem 13. November lockt die „Kö on Ice“ nicht nur Schlittschuh-Fans. In der Almhütte nebenan lässt es sich abends hervorragend feiern und genüsslich schmausen. Davor oder danach könnt ihr zudem über die hell erleuchtete Kö flanieren. Oder aber es geht in Richtung Burgplatz, wo das Riesenrad „Wheel of Vision“ für einen einzigartigen Ausblick auf die Altstadt und den Rhein sorgt. Auch Kinder haben Spaß: Zum Beispiel an den kultigen „Steiff-Schaufenstern“. Unser Fotograf hat einige Impressionen aus dem weihnachtlichen Düsseldorf für euch mitgebracht:

Düsseldorf macht sich bereit für die Weihnachtszeit. Wir zeigen die schönsten Bilder aus der hell beleuchteten Altstadt und von der Kö. Foto: Tonight.de / J. Sammer Am Burgplatz kann an den kleinen Buden bereits hervorragend gebummelt werden. Foto: Tonight.de / J. Sammer Die Eisbahn am Corneliusbrunnen "Kö on Ice" sieht einfach fantastisch aus. Foto: Tonight.de / J. Sammer Für die Stärkung vor (oder nach) dem Eislaufen empfiehlt sich ein Besuch der Almhütte. Foto: Tonight.de / J. Sammer Der Kö-Bogen leuchtet zur Weihnachtszeit besonders schön. Foto: Tonight.de / J. Sammer Auch auf der Kö gibt es bereits jede Menge Lichter. Foto: Tonight.de / J. Sammer Für die Kleinen immer wieder ein Highlight: Die Steiff-Schaufenster haben schon so einige Kinderaugen leuchten lassen. Foto: Tonight.de / J. Sammer Wir zeigen euch weitere Foto-Highlights aus der Stadt. Viel Spaß! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

