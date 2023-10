Über 10.000 Euro: Düsseldorfer Schausteller spendet Riesenrad-Einnahmen an Altstadt-Armenküche

Seit Ende Oktober dreht sich auf dem Burgplatz in Düsseldorf wieder das „Wheel of Vision“ – ein 55 Meter hohes Riesenrad mit 42 beheizte Kabinen, welche Platz für bis zu 332 Personen bietet. Im Herbst und Winter gehört die Attraktion mittlerweile schon fest zu den Highlights der NRW-Landeshauptstadt.

Nicht weit entfernt vom „Wheel of Vision“ befindet sich die Altstadt-Armenküche. Diese bietet Bedürftigen täglich eine Mahlzeit an und wird größtenteils von ehrenamtlichen Mitarbeitenden betrieben. Schausteller Oscar Bruch hatte von den finanziellen Engpässen des Vereins mitbekommen und entschloss sich deshalb, die kompletten Einnahmen vom ersten Riesenrad-Samstag der Saison (21. Oktober) an die Organisation zu spenden.

So hoch fiel die Spende für die Altstadt-Armenküche in Düsseldorf aus

Pater Wolfgang von der Altstadt-Armenküche freut sich sehr über diese Unterstützung. „Jetzt wird es wieder kälter, da ist unseren 150 bis 300 Gästen ein warmes Mittagessen besonders willkommen.“

Damit, dass Oscar Bruch dem Verein nun allerdings 12.500 Euro zugutekommen lässt, hat der Pater nicht gerechnet. „Ich hätte nie gedacht, dass so eine stolze Summe zusammenkommt“, sagt er. „Das ist für uns und unsere Mitarbeiter eine große Motivation – vor allem weil es direkt aus der Nachbarschaft kommt.“

Spenden wurden großzügig aufgerundet

Die Einnahmen hat Bruch dabei großzügig aufgerundet, damit es am Ende eine glatte Summe ist. „Das ist unser Geschenk zu unserem Jubiläum“, sagt er. Denn die Schaustellerfamilie Bruch feiert in diesem Jahr ihren 175. Geburtstag.

Noch bis zum 7. Januar 2024 könnt ihr euch selbst bei einer Fahrt ein Bild vom Riesenrad machen. Neben klassischen Gondelfahrten könnt ihr im „Wheel of Vision“ übrigens auch frühstücken oder ein Kaffee-Kränzchen abhalten. Alle wichtigen Infos zum „Wheel of Vision“ und seinen Sonderaktionen haben wir hier für euch zusammengefasst.