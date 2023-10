Düsseldorfer Herbstkirmes am Tonhallenufer: Preis-Check – das kosten Bratwurst, Bier und Co.

Nach einem legalen Autoscooterrennen wird sich erst mal eine Portion Fritten oder eine knackige Bratwurst gegönnt. Herunter gespült wird das Ganze dann genüsslich mit einem Glas Alt. Die Vorfreude auf die Herbstkirmes am Freitag (20. Oktober) steigt in Düsseldorf. Doch wie teuer wird der Spaß rund um Fahrgeschäfte, Bratwurst und Co.?

Was kostet der Besuch der Düsseldorfer Herbstkirmes?

Tonight News hat die Preise für euch im Überblick. „Eine Bratwurst wird es mit Toppings für 3,50 Euro geben“, verrät Schaustellerverbandsvorstandsvorstizender Oliver Wilmering beim Pressefrühstück am Dienstag, 17. Oktober. Die Preise seien seit der Osterkirmes stabil geblieben.

Das sind die Preise für Pommes, Bratwurst und Bier auf der Herbstkirmes

Pommes gebe es demnach ab 3 Euro, Altbier der Marke Schlüssel im 0,25 l-Glas für 3 Euro und die Fahrgeschäfte starten bei 3,50 Euro (z.B. Kinderkarussell).

Die Preise der Herbstkirmes im Überblick

Kleine Pommes: 3 Euro

Bratwurst: 3,50 Euro

Altbier (0,25 l): 3 Euro

Das sind die Preise für Fahrgeschäfte auf der Herbstkirmes

Und wie sehen die Preise für die Fahrgeschäfte auf der Düsseldorfer Herbstkirmes aus? Eine Fahrt mit dem Riesenrad kostet 4,50 Euro, ein Ticket für den Autoscooter 4 Euro – genau wie für eine Fahrt mit dem Musikexpress.

Kinderkarussell: 3,50 Euro

Autoscooter: 4 Euro

Musikexpress: 4 Euro

Riesenrad: 4,50 Euro

Wann findet die Herbstkirmes 2023 in Düsseldorf statt?

Die Herbstkirmes startet am Freitag, den 20. Oktober um 15 Uhr. Der Fassanstich ist für 18 Uhr geplant. Der kleine Jahrmarkt am Tonhallenufer endet am Sonntagabend, 29. Oktober gegen 22 Uhr.

Herbstkirmes 2023 in Düsseldorf: Wie sind die Öffnungszeiten?

Montags bis freitags könnt ihr die Kirmes zwischen 15 und 22 Uhr besuchen. Samstags und sonntags haben die Buden und Fahrgeschäfte sogar von 13 bis 23 Uhr geöffnet. Anders als bei der Deutzer Kirmes in Köln schließen hier die Fahrgeschäfte nicht schon eine halbe Stunde vor Schluss.

Öffnungszeiten der Herbstkirmes 2023 in Düsseldorf im Überblick

mo-fr 15-22 Uhr

sa+so 13-23 Uhr

Ihr wollt mehr Infos zur Herbstkirmes in Düsseldorf? Dann schaut in unserer großen Übersicht vorbei.