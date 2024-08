Herbstkirmes 2024 in Düsseldorf: Start und Termine jetzt bekannt

Der erste Tag auf der Herbstkirmes 2023 in Düsseldorf wurde vom regnerischen Wetter hart getroffen. Nur wenige Menschen waren am Abend am Tonhallenufer unterwegs. Foto: Tonight News / J. Ristau Eines der Highlights der Herbstkirmes 2023 in Düsseldorf: der "Fighter" ist nur was für Leute mit starken Nerven. Foto: Tonight News / J. Ristau Viele Attraktionen drehten verlassen ihre Runden. Bleibt zu hoffen, dass die nächsten Tage besser werden. Foto: Tonight News / J. Ristau Immerhin ließen sich bei den nicht vorhandenen Menschenmengen recht fix ein paar Leckerlis einpacken. Und die gebrannten Mandeln waren herrlich frisch! Foto: Tonight News / J. Ristau Auf dieses Karussell trauten sich immerhin ein paar Menschen. Foto: Tonight News / J. Ristau Dürfen auf keiner Kirmes fehlen: Zuckerschock-Schnüre! Foto: Tonight News / J. Ristau Zweimann-Duell im Autoscooter. Hatte eine Prise was von Western. Foto: Tonight News / J. Ristau Immerhin: Pikachu war gut drauf. Foto: Tonight News / J. Ristau Wir drücken die Daumen: Für die Schausteller kann es nur besser werden. Foto: Tonight News / J. Ristau Die Herbstkirmes 2023 am Tonhallenufer hat noch bis Sonntag, 29. Oktober, geöffnet. Foto: Tonight News / J. Ristau Schon gesehen? Regen vermiest Herbstkirmes in Düsseldorf den Start: Fotos vom ersten Abend Veranstaltungen in Düsseldorf 2024: Die wichtigsten Events und Messen im Überblick Kirmes-Saison 2024 in NRW – alle Termine im Überblick

Herbstzeit ist Kirmeszeit! Neben der Deutzer Kirmes in Köln findet auch in Düsseldorf am Rhein im Oktober wieder die legendäre Herbstkirmes der Düsseldorfer Schausteller statt.

Herbstkirmes 2024 in Düsseldorf: Wann findet der Rummel am Tonhallenufer statt?

Von Donnerstag, 24. Oktober, bis Donnerstag, 31. Oktober 2024, lockt die Herbstkirmes wieder jene ans Tonhallenufer, die einen herzhaften oder süßen Snack, ein Altbier oder einen Adrenalin-Kick vertragen können.

Fotos von der Düsseldorfer Herbstkirmes 2023 am Tonhallenufer

Herbstkirmes 2024 in Düsseldorf: Wie sind die Öffnungszeiten?

Aktuell sind noch keine weiteren Details bekannt. Lediglich die Daten, wann die Herbstkirmes stattfindet, stehen fest.

Zu diesen Zeiten hatte der Rummel am Tonhallenufer im letzten Jahr geöffnet.

Freitag, 20. Oktober: 15 bis 23 Uhr

Samstag, 21. Oktober: 13 bis 23 Uhr

Sonntag, 22. Oktober: 13 bis 22 Uhr

Montag, 23. Oktober: 15 bis 22 Uhr

Dienstag, 24. Oktober: 15 bis 22 Uhr

Mittwoch, 25. Oktober: 15 bis 22 Uhr

Donnerstag, 26. Oktober: 15 bis 22 Uhr

Freitag, 27. Oktober: 15 bis 23 Uhr

Samstag, 28. Oktober: 13 bis 23 Uhr

Sonntag. 29. Oktober: 13 bis 22 Uhr

Lese-Tipp: Wochenende in Düsseldorf: Unsere Veranstaltungstipps auf einen Blick

Wo findet die Herbstkirmes 2024 in Düsseldorf statt?

Die Herbstkirmes in Düsseldorf findet am Tonhallenufer, in unmittelbarer Nähe zum Stadtstrand, statt. Hier findet ihr den genauen Ort auf Google Maps.

Am Tonhallenufer erlebt man das Kirmes-Feeling mal von „der anderen Rheinseite“ und hat dabei einen tollen Blick auf die Stadt und den Fluss. Wer danach noch etwas trinken gehen will, für den ist die Altstadt nur einen kurzen Spaziergang entfernt.

Weiterlesen: Ausflugsziele in NRW für Familien mit Kindern – unsere Top 10 Tipps

Herbstkirmes 2024 in Düsseldorf: Welche Attraktionen und Fahrgeschäfte sind dabei?

Auch das können die Schausteller um Oliver Wilmering (Stand 30. August) noch nicht final verraten. Infos zu Attraktionen und mehr folgen in Bälde!

Diese Fahrgeschäfte waren im letzten Jahr dabei:

Musikexpress

Autoscooter

Kinderkarussells

Familien- und Kinder-Wellenrutschbahn (50 Meter lang)

Fighter (Propeller-Achterbahn von 26 Metern)

Zusätzlich hatten natürlich diverse Spiel – und Schießbuden geöffnet.

>> Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf: Das sind die besten Fotos – so schön war es! <<

Herbstkirmes 2024 in Düsseldorf: Wann findet das Feuerwerk statt?

Ob und wann es ein Feuerwerk gibt, verraten wir euch, sobald es feststeht.

Herbstkirmes 2024 in Düsseldorf: Wie sind die Preise auf der Kirmes?

Noch können wir keine Angaben zu den Preisen machen, doch hier findet ihr einen Überblick, was Bratwurst, Pommes und Co. im letzten Herbst gekostet haben.

Herbstkirmes 2024 in Düsseldorf: Wie viele Besucher kommen zur Kirmes?

Im vergangenen Jahr rechneten die Schausteller mit rund 30.000 Besuchern. Wie ihre Prognose für 2024 aussieht, ist noch ungewiss.

>> Kirmes in Düsseldorf: Von der Rheinkirmes bis zum Schützenfest – alle Termine und Infos <<

Mehrwegpflicht auf der Düsseldorfer Herbstkirmes

Auch, ob es Mehrweggeschirr geben wird, ist noch nicht final geklärt. Hier lesen, was die Düsseldorfer Schausteller im letzten Jahr zum Thema Mehrweggeschirr zu sagen hatten.

Parken bei der Herbstkirmes in Düsseldorf: Wo stelle ich mein Auto am besten ab?

Parken könnt ihr unter freiem Himmel am Parkplatz Rheinterrasse/Tonhalle. Alternativ nutzt ihr ein Parkhaus oder eine Tiefgarage in der Altstadt, beispielsweise das B+B Parkhaus am Ratinger Tor oder die Tiefgarage Kunstsammlung. Weitere Tipps zum Parken findet ihr hier:

Tipp: Gratis und günstig parken in Düsseldorf – von der Altstadt bis Oberkassel

Anfahrt zur Herbstkirmes in Düsseldorf: Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Kirmes?

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln nutzt ihr am besten die U-Bahn-Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof. Von hier aus fahren die U70, U74, U75, U76 und U77.

Rückblick: Bislang fand die Herbstkirmes dreimal in Düsseldorf statt

2019 feierte die Herbstkirmes ihre Premiere als kleiner Bruder der Frühlingskirmes. Anstelle von 12 Tagen nur für vier Tage, dafür immerhin mit Herbstfeuer. Die große Feuer-und Lasershow mit musikalischer Untermalung erleuchtete den gesamten Festplatz. Mit der Ankunft von Corona tauchte das Konzept der Herbstkirmes erstmal ab – erst Ende 2021 kam es zu einem überraschenden Revival über neun Tage.

2021 war die Herbstkirmes am Tonhallenufer in Düsseldorf nichts weniger als eine kleine Sensation: Nach einem von Absagen geprägten Corona-Jahr war es die einzige Kirmes in Düsseldorf und damit etwas ganz besonderes. Riesenrad, Zuckerwatte und Auto-Scooter gab es vom 10. September an neun Tagen. Das wollte sich Düsseldorf nicht entgehen lassen und feierte gerne mit – trotz 3G-Zugangsbeschränkung und einer Maximalauslastung von ca. 2500 Menschen.

2022 verhielt es sich genau anders herum: Nach einem spannenden Kirmesjahr wurde die Herbstkirmes erst gar nicht in die Planung einbezogen und fand nicht statt.

2023 fand die Herbstkirmes samt Feuerwerk statt.

In Sachen Attraktionen waren auf der Herbstkirmes immer wieder viele Klassiker vor Ort vertreten: Vom Riesenrad über den Autoscooter bis hin zur kleinen Achterbahn gab es auf der Herbstkirmes für jeden Geschmack etwas. Ebenfalls gern gesehene Gäste am Tonhallenufer waren eine Geisterbahn und diverse Riesenschaukeln mit Überschlag und großen G-Kräften.

>> Spaßbad- und Erlebnisbad-Action in NRW: Das sind die besten Wasserparks <<

Warum gab es 2022 keine Herbstkirmes in Düsseldorf?

Für 2022 war von vornherein keine Herbstkirmes angekündigt, dennoch hofften viele Düsseldorfer auf eine Fortsetzung. Über die Gründe, warum es 2022 keine Herbstkirmes gab, kann nur spekuliert werden. Viele der Schausteller hatten ein anstrengendes Jahr hinter sich oder waren noch an anderer Stelle eingebunden, etwa beim Pützchens Markt in Bonn. Andere hatten mittlerweile ganz die Segel gestrichen – nach zwei Corona-Jahren, der steigenden Inflation und Energiekosten waren viele Schausteller am Ende ihrer Möglichkeiten angelangt. Zusätzlich standen die Herbstkirmessen in Haan, Krefeld und Viersen an – das machte die zeitliche Planung für die Herbstkirmes in Düsseldorf nicht einfacher.