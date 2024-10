Herbstkirmes am Tonhallenufer: So wird das Wetter in Düsseldorf

35 Schausteller stehen bereits in den Startlöchern: Am Donnerstag (24. Oktober) startet die Herbstkirmes am Tonhallenufer wieder. Dann heißt es: gebrannte Mandeln knabbern, Riesenrad fahren oder eine flotte Runde mit dem Musik-Express drehen. Bei Open-Air-Events wie diesem enorm wichtig: das Wetter!

Düsseldorf Tonight berichtete über den Kirmesstart im letzten Jahr, der prompt ins Wasser fiel – zugezogene Kapuzen statt strahlender Kindergesichter!

Wie wird das Wetter in Düsseldorf zur Herbstkirmes?

Wie steht es in diesem Herbst um das Wetter? Diplom-Meteorologe Dominik Jung liefert die Antwort.

„Wir haben derzeit ein Hoch über Mitteleuropa und erwarten keinen Regen die nächsten sieben Tage“, prophezeit der Experte. Besser könnte die Prognose für Schausteller und Kirmesgänger wohl kaum lauten. „Ob die Sonne herauskommt, ist immer so eine Glückssache im Herbst. Die hat oftmals nicht die Kraft, den Nebel aufzulösen“, weiß Jung. Bis Sonntag (27. Oktober) stünden die Chancen auf einen goldenen Herbst in Düsseldorf aber am höchsten, so der Experte von wetter.net im Gespräch mit Düsseldorf Tonight.

20 Grad in Düsseldorf: So heiß wir das Kirmeswochenende

Montag und Dienstag (28. und 29. Oktober) soll der Nebel sich wieder verstärkt durchsetzen. Dennoch bleibt es auch hier trocken. Mittwoch und Donnerstag (30. und 31. Oktober) kommt die Sonne dann wieder durch. Die Kirmeswoche soll 15 bis 16 Grad warm werden.

Jetzt kommt’s: Freitag und Samstag (25. und 26. Oktober) erwarten die Meteorologen in Düsseldorf sogar knackige 20 Grad Celsius. Wenn das kein Kirmes-Wetter ist!