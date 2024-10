Herbstkirmes am Tonhallenufer 2024: Preise für Bier, Bratwurst und Co.

Herbstkirmes am Tonhallenufer 2024: Das kosten Bier, Bratwurst und Co.

22. Oktober 2024

Am 24. Oktober startet die Herbstkirmes am Tonhallenufer in der Düsseldorfer City in die Rummel-Woche. Dann locken 35 Schausteller wieder mit Adrenalin-Kicks, gebrannten Mandeln und vielem mehr an den Rhein. Düsseldorf Tonight kennt die Preise für die meisten Snacks und Attraktionen schon vorab.