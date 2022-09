Deutzer Kirmes im Herbst 2022: Gibt es schon einen Termin?

Während am Rheinufer in Köln-Deutz 2021 der Freizeitpark „Happy Colonia“ die traditionelle Deutzer Kirmes ersetzt hatte, kam das kultige Volksfest im Frühjahr 2022 wieder zurück auf die Deutzer Werft. Wie steht es um den Herbsttermin?

Gerüchten zufolge finde die nächste Deutzer Kirmes ab dem 21. Oktober statt. Wie Tonight News allerdings von der Stadt Köln erfuhr, wurde der Termin noch nicht bestätigt. Eine Sprecherin gegenüber unserer Redaktion: „Es liegt noch kein Antrag vor. Es gibt noch keinen neuen Stand oder einen Termin.“ Wir bleiben am Ball und halten euch auf dem Laufenden. Folgend findet ihr allgemeine Informationen zur Deutzer Kirmes in Köln.

Wo findet die Deutzer Kirmes statt?

Die Adresse der Deutzer Kirmes lautet Deutzer Werft, 50679 Köln. Mit den KVB ist die Kirmes über die Haltestelle „Deutzer Freiheit“ zu erreichen. Dort halten die Bahn-Linien 1, 9 und 7. Doch auch vom großen Bahnhof Köln Messe/Deutz ist die Kirmes fußläufig innerhalb von zehn Minuten zu erreichen.

Wie sind die Öffnungszeiten der Deutzer Kirmes in Köln?

Werktags haben die Stände, Buden und Fahrgeschäfte von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Sonn- und Feiertags öffnen sie schon um 12 Uhr.

Wann sind die Familientage bei der Deutzer Kirmes?

Wie immer gibt es auch in diesem Jahr Familientage, an dem alle Fahrgeschäfte und Co. weniger kosten. Die Ermäßigungen waren für Mittwoch, den 20. April, und Mittwoch, den 27. April geplant. Nach einer Auseinandersetzung am 20. April – inklusive vorzeitigem Abbruch – wurde der zweite Familientag allerdings abgesagt.

Kirmes in Köln: Welche Fahrgeschäfte sind auf der Deutzer Kirmes 2022?

Neben dem altbewehrten Breakdancer und dem Autoscooter erwartet Kirmes-Besucher auch eine richtige Weltneuheit: Auf der „Pandora“ werden 16 Fahrgäste gleichzeitig mit Überschlägen 13 Meter in die Höhe katapultiert und um die eigene Achse gedreht. Beim „Aeronaut“ steigen Gäste in ein Kettenkarussell, das sich 80 Meter in die Höhe begibt – Mega-Aussicht garantiert. Auf der „Apollo 13“ können Besucher ein Astronautentraining absolvieren. In dem sieben Meter hohen Spaceshuttle geht es mit 120 km/h in 55 Metern Höhe über Kopf!

Welche Corona-Regeln gelten auf der Deutzer Kirmes 2022 in Köln?

Aktuell gelten keine Corona-Regeln. Dies kann sich allerdings ab Oktober 2022 wieder ändern.

