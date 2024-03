Deutzer Kirmes 2024: Das kosten Bratwurst, Kölsch und Co.

Endlich wieder Zuckerwatte, Mandeln, Bratwurst, Kölsch und Riesenrad an der Deutzer Werft! An Karsamstag (30. März) geht es los, dann strömen tagtäglich Tausende Kölner und Touristen auf die Osterkirmes am Rhein.

Bei einer Fahrt mit dem frisch gesegneten und „entjungferten“ neuen Riesenrad der Familie Gormanns einen Blick über ganz Köln genießen oder unten im Biergarten ein frisch gezapftes Kölsch schlürfen: Die Deutzer Kirmes ist ein Pflichttermin im Kalender eines jeden Rheinländers – auch, wenn es in diesem Jahr turbulenter zuging als sonst. Tonight News berichtete über den Zoff zwischen der Gemeinschaft Kölner Schausteller (GKS) und der Stadt Köln, die die Stromkästen für den neuen Veranstalter Wilfried Hoffmann gewaltsam aufbrechen musste (hier mehr lesen).

Welche Veränderungen bei dem Frühlings-Volksfest 2024 an der Deutzer Werft auf Kirmesgänger zukommen – auch was die Preise betrifft –, erfahrt ihr im Folgenden.

Anders als bei der Deutzer Kirmes der GKS gibt es in diesem Frühjahr keinen Familientag. Hintergrund: Bei der Kirmes der GKS hatte es immer einen Tag gegeben, an dem Chips für Fahrgeschäfte zum halben Preis angeboten wurden. Der neue Veranstalter hingegen setze auf dauerhaft günstigere Preise. Sowohl der Autoscooter als auch der Musik Express sind 50 Cent günstiger als im vergangenen Jahr.

Und wo können Gäste sonst noch sparen? „Das Besondere ist, dass wir die Preise trotz der anhaltenden Inflation nicht erhöhen“, erklärte ein Sprecher der neuen Organisatoren bei einer Pressekonferenz am 28. März.

Deutzer Kirmes 2024: Wie sind die Preise der Fahrgeschäfte?

Die Preise unterscheiden sich teilweise vom gewohnten. Die Kosten anderer Karussellfahrten sind hingegen gleichgeblieben. Eine Übersicht findet ihr im Folgenden.

Riesenrad: 6 Euro, Kinder 4 Euro

Autoscooter: 3,50 Euro (auch für zwei Personen)

Musikexpress: 4,50 Euro

Tower Jules Verne: 7 Euro, Kinder 6 Euro

Kinderkarussells: 2,50 -3,50 Euro

Wie teuer sind Bratwurst und Pommes?

Wie Wilfried Hoffmann ankündigte, soll es eine Bratwurst im Brötchen mit Ketchup und Senf ab 4 Euro geben. Je nach Größe und Gewicht der Wurst, kann der Preis auf dem Kirmesgelände variieren.

An dem Stand für Belgische Fritten erhaschen wir einen Blick auf die Preistafel: Eine kleine Pommes gibt es hier für 3,50 Euro, eine große für 4,50 Euro. Eine Pommes Spezial gibt es in klein für 4,50 Euro und in groß für 5,50 Euro. Ketchup und Mayonnaise kosten 50 Cent extra, genau wie belgische Spezialsaucen. Eine Frikandel bekommt ihr hier für 3 Euro, eine Fleischkrokette sogar schon für 2,50 Euro.

Was kosten Crêpes, Reibekuchen und gebrannte Mandeln?

Ein klassisches Crêpe mit Zimt und Zucker bekommen Gäste auf der Deutzer Kirmes ab 3,50 Euro. Drei Reibekuchen soll es wie im vergangenen Jahr für 5 Euro geben. Eine kleine Tüte gebrannte Mandeln (100 Gramm) bekommt ihr ab 3,50 Euro.

Was kostet das Kölsch auf der Deutzer Kirmes?

In diesem Jahr gibt es ein frisch gezapftes Kölsch im 0,25l-Glas für 3 Euro. Softgetränke kosten zwischen 2,50 und 3 Euro.

Warum gibt es keine Wilde Maus?

Wie die Veranstalter bei dem Pressetermin an Gründonnerstag mitteilten, müssen Kirmesgänger in diesem Frühjahr auf die beliebte „Wilde Maus“-Achterbahn verzichten. Der entsprechende Schausteller hatte sich nicht für die Deutzer Kirmes angemeldet. Stattdessen steht an der Stelle jetzt ein Fahrgeschäft namens „Playball“, das vom Effekt her mit dem klassischen „Breakdancer“ zu vergleichen ist.