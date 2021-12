Top 5 Glühwein-Spots in Düsseldorf – das sind unsere Favoriten

Wir schlendern mit euch durchs weihnachtliche Düsseldorf und machen Halt an unseren fünf Lieblings-Spots für Glühwein. Es geht vom Rhein durch die Altstadt bis aufs Dreischeibenhaus.

Glühwein in Düsseldorf: Roter Hirsch auf dem Weihnachtsmarkt

Der Rote Hirsch auf dem Weihnachtsmarkt am Schadowplatz schmeckt einfach perfekt. Kein Wunder, denn hier landet ausschließlich „bester Wein“ in den Kesseln.

„Für unseren Glühwein verwenden wir ausschließlich besten Wein und beste Gewürze. Unsere Produkte werden täglich frisch zubereitet. Traditionell, wunderbar vollmundig, unverfälscht und mit hohem Alkoholgehalt. Neben dem klassischen roten Glühwein bieten wir auch weißen Glühwein und Fruchtpunschsorten mit oder ohne Alkohol an“, schreibt das Team auf seiner Website.

>> Weihnachtsmarkt Düsseldorf: Das müsst ihr für euren Besuch wissen <<

Glühwein in Düsseldorf: Vor „GeschmacksSachen“ in der Alstadt

Vor dem kleinen Feinkostgeschäft „GeschmacksSachen“ am Marktplatz in der Altstadt gibt’s würzigen Glühwein mit Blick auf den Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Tipp: Hier gibt es fast nie eine Warteschlange und ihr müsst euch nicht durchs Gedränge wuseln.

Glühwein in Düsseldorf: „Three Little Birds“ an der Rheinterrasse

Glühwein mit tollem Ausblick, was will man mehr? Im Biergarten „Three Little Birds“ an der Rheinterrasse geht’s mit Glühwein von „Glüh dich glücklich“, Eierpunsch und Erbsensuppe durch die kalte Jahreszeit. Die Open-Air-Location am Rhein wurde erst im Juni neu eröffnet und lockt seitdem mit tollem Blick auf den Rhein und gemütlicher Atmosphäre.

Aktuelle Öffnungszeiten erfahrt ihr bei Instagram.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Three Little Birds (@threelittlebirds.bar)

>> Hier erfahrt ihr noch mehr über den Biergarten „Three little Birds“ <<

Glühwein in Düsseldorf: Weihnachtsmarkt am Stadtbrückchen

Ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt am Stadtbrückchen gehört ganz klar zu jeder „Glühwein-Sause“ mit den Freunden dazu. Wird hier an den Ständen zwar meist nur der Standard-Glühwein ausgeschenkt, kann die Atmosphäre auf dem kleinen Markt in der Nähe des Sternchenmarktes auf jeden Fall überzeugen. Und da schmeckt auch der günstigste Glühwein gut.

>>Weihnachtsmenü in Düsseldorf: Unsere Top-Adressen für festliches Essen <<

Glühwein in Düsseldorf: Dreischeibenhaus

Diesen Ausblick kann wahrscheinlich kein anderer Glühwein-Spot in Düsseldorf toppen. Mit vorheriger Anmeldung könnt ihr das heiße Wintergetränk auf der Dachterrasse vom Dreischeibenhaus genießen. Möglich ist der Besuch noch am Dienstag, 21. Dezember, und Mittwoch, 22. Dezember. Anmeldung zwei Tage vorher per Telefon unter 0211/30206030 in der Zeit von 10-12 Uhr und 15-17 Uhr.

Noch mehr Top-Listen für Düsseldorf: