10 schöne Weihnachtsmärkte in NRW, die 2024 als erstes eröffnen

Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt: Das bedeutet ausreichend Glühwein, deftiger Flammkuchen und weihnachtlicher Krimskrams, den man dringend (oder weniger dringend) benötigt – doch genau dafür lieben viele Menschen die Märkte in Düsseldorf, Köln, Münster, Dortmund und Oberhausen. Aber welcher Weihnachtsmarkt ist eigentlich der schönste, und welcher öffnet 2024 als erstes? In unserer Auswahl findet ihr die Antworten!

Schon vor den Weihnachtsmärkten startet ein beliebtes Traditionsessen: Die besten Adressen für Gänseessen in Düsseldorf 2024 findet ihr hier.

Wo gibt es 2024 Weihnachtsmärkte in NRW?

Weihnachtsmarkt in Aachen (22. November bis 23. Dezember 2024)

(22. November bis 23. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Bochum (21. November bis 23. Dezember 2024)

(21. November bis 23. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Bonn (22. November bis 22. Dezember 2024)

(22. November bis 22. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Dortmund (21. November bis 30. Dezember 2024)

(21. November bis 30. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Duisburg (14. November bis 30. Dezember 2024)

(14. November bis 30. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Düsseldorf (21. November bis 30. Dezember 2024)

(21. November bis 30. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Essen (15. November bis 23. Dezember 2024)

(15. November bis 23. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Herne (14. November bis 30. Dezember 2024)

(14. November bis 30. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Hilden (29. November bis 1. Dezember 2024)

(29. November bis 1. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Holzwickede (29. November bis 1. Dezember 2024)

(29. November bis 1. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Köln (Termine variieren)

(Termine variieren) Weihnachtsmarkt in Moers (15. November bis 22. Dezember 2024)

(15. November bis 22. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Mönchengladbach (22. November bis 30. Dezember 2024)

(22. November bis 30. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Münster (25. November bis 23. Dezember 2024)

(25. November bis 23. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Oberhausen (15. November bis 23. Dezember 2024)

(15. November bis 23. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Recklinghausen Datum wird für 2024 noch bekannt gegeben (2023: 23. November bis 23. Dezember 2023)

Datum wird für 2024 noch bekannt gegeben (2023: 23. November bis 23. Dezember 2023) Weihnachtsmarkt in Siegen (22. November bis 23. Dezember 2024)

(22. November bis 23. Dezember 2024) Weihnachtsmarkt in Unna (15. November bis 22. Dezember 2024)

Wo sind 2024 die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW?

Die vielen großen und auch kleinen Städte in NRW haben auch 2024 eine bunte Auswahl an Weihnachts- und Adventsmärkten zu bieten. Wir zeigen euch einige besonders sehenswerte Weihnachtsmärkte im Sektor.

Dazu passend: Top 10 der schönsten Ausflugsziele in NRW im Winter.

Weihnachtsmarkt in NRW 2024: Heinzels Wintermärchen in Köln

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heinzel Weihnachtsmarkt (@heinzelswintermaerchen)

In Köln findet ihr einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt: Vom Alten Markt bis zum Heumarkt erstreckt sich das rustikale „Heinzels Wintermärchen“ – natürlich traditionell mit Eislaufbahn. Auf Kölns größtem Weihnachtsmarkt findet ihr bis zu 140 Stände und wirklich alles, was das Schlemmer-Herz begehrt. Beim Lustwandeln mit Pierogi und Co. könnt ihr Kunst-Handwerkern aus ganz Europa bei der Arbeit zuschauen.

Öffnungszeiten: 25. November bis 23. Dezember 2024, täglich von 11 bis 22 Uhr.

Weihnachtsmarkt am Heumarkt in Köln 2023: Das ist „Heinzels Wintermärchen“ – alle Infos.

Weihnachtsmarkt in NRW 2024: Der Düsseldorfer Handwerker-Markt

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Will | Travel Content Creator (@unordinarytraveller)

Der Klassiker im Herzen der Altstadt findet sich direkt am Marktplatz vor dem Rathaus: Hier riecht es schon von weitem nach gebrannten Mandeln und weihnachtlichen Gewürzen, während euch die vielen bunten Lichter magisch in die Nacht geleiten. Die Hütten und Stände auf dem Altstadt-Markt sind nach dem Vorbild alter Düsseldorfer Bürgerhäuser gestaltet.

Öffnungszeiten: 21. November bis 23. Dezember 2024, sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr.

Aber auch die Eisfläche „Kö on Ice“ ist 2023 ein Hingucker: Die schönsten Fotos findet ihr hier!

Weihnachtsmarkt in NRW 2024: Die Weihnachtsstadt in Dortmund

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stadt Dortmund (@stadt_dortmund)

Besucher der Dortmunder „Weihnachtsstadt“ dürfen 2024 wieder einen ehrfürchtigen Blick auf den größten Weihnachtsbaum der Welt werfen. An über 250 Ständen locken Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Spielzeug und alles, was die Herzen von Weihnachtsliebhabern höher schlagen lässt. Kulinarisch verwöhnt euch der Weihnachtsmarkt mit Deftigem wie Bratwurst und Westfälischem Grillschinken sowie Süßem wie gebrannten Mandeln, Crêpes und anderen Leckereien.

Öffnungszeiten: 21. November bis 30. Dezember 2024, montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr, sonntags 12 bis 21 Uhr.

Dazu passend: Findet hier 10 weihnachtliche Ausflugstipps für Familien mit Kindern in NRW.

Weihnachtsmarkt in NRW 2024: Hagener Weihnachtsmarkt

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hagener Weihnachtsmarkt (@hagener_weihnachtsmarkt)

Auch 2024 gibt es zahlreiche phantasievoll geschmückte Stände und Fahrgeschäfte in der Hagener City zwischen Friedrich-Ebert-Platz und Adolf-Nassau-Platz in ein leuchtendes Weihnachtsdorf.

Öffnungszeiten: Datum wird für 2024 noch bekannt gegeben (2023: 17. November bis 30. Dezember, montags bis donnerstags von 11 bis 20.30 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20.30 Uhr)

Weihnachtsmarkt mit besonderer Atmosphäre: Schloss Bodelschwingh in Dortmund

Der Engel auf Stelzen und leuchtenden Flügeln lässt wohl nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Foto: Weihnachtsflair / Verena Huske Der "Weihnachtsflair" 2023 auf Schloss Bodelschwingh lockt am ersten Adventswochenende nach Dortmund. Foto: Weihnachtsflair / Falko Wübbecke Die Weihnachtsflair findet 2023 zum siebten Mal auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund im weitläufigen Schlosspark statt und bietet einen der schönsten Weihnachtsmärkte der Region in besonderer Kulisse. Foto: Falco Wübbecke Die Atmosphäre auf Schloss Bodelschwingh – schon fast himmlisch. Foto: Weihnachtsflair / teamHUSKEfotografie Spannend wird es außerdem bei der Feuershow "Lichterloh", die täglich in der Dämmerung stattfindet. Foto: Weihnachtsflair / teamHUSKEfotografie Hier wird der Weihnachtsmann zur Realität – samt Schlitten! Foto: Weihnachtsflair Eine herrliche Kulisse: "Weihnachtsflair" auf Schloss Bodelschwingh bei Dortmund. Foto: Weihnachtsflair / Verena Huske Foto: Weihnachtsflair / Verena Huske Foto: Weihnachtsflair / Verena Huske Foto: Weihnachtsflair / Verena Huske Foto: Weihnachtsflair / Verena Huske Foto: Weihnachtsflair / Verena Huske Foto: Weihnachtsflair / Verena Huske Foto: Weihnachtsflair / teamHUSKEfotografie Foto: Weihnachtsflair / Verena Huske Foto: Weihnachtsflair / Verena Huske Foto: Weihnachtsflair / Verena Huske Foto: Weihnachtsflair / Verena Huske

Auf der „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund lockt ein besonderes Ambiente: Inmitten der romantisch beleuchteten Schlosskulisse warten 100 Gastronomen und Künstler auf neugierige Besucher. Weihnachtliche Highlights, wie der Weihnachtsmann im Pferdeschlitten, sorgen für große Kinderaugen.

Öffnungszeiten: 28. November bis 1. Dezember 2024, Donnerstag 15 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 20 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr.

Weihnachtsmarkt in NRW 2024: Münster

Der Weihnachtsmarkt in Münster ist definitiv einen Besuch wert. Zuletzt feierte ein neuer Standort am Harsewinkelplatz mit ausschließlich regionalen Ständen seine Premiere. Vier weitere Märkte voller Handwerkskunst und allerlei Leckereien ziehen sich quer durch den Kern der Stadt, die durch ihre historischen Gebäude besonders in der Weihnachtszeit einen ganz besonderen Charme versprüht.

Öffnungszeiten: 25. November bis 23. Dezember 2024, sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr.

Diese Bilder zeigen: So schön ist der Weihnachtsmarkt Münster – alle Fotos!

Weihnachtsmarkt in NRW 2024: Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen

Am 15. November eröffnet der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen. Diverse Buden bieten dann ihre handgemachten Waren, Geschenke und Speisen an. Besonders schön ist jedoch die weihnachtliche Lichtershow, welche Besucher auf der Centro Promenade bestaunen können.

Ein Highlight für alle, die gerne eine Reise zurück in ihre Kindheit und das damit verbundene, wohlig warme Weihnachtsgefühl anstellen wollen, bot die letzten Jahre der Wichtelmarkt. Hier wimmelt es nur so vor Zitaten aus bekannten Märchen und Geschichten.

Öffnungszeiten: Datum wird für 2024 noch bekannt gegeben (2023: 17. November bis 23. Dezember, sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, freitags von 11 bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr)

Weihnachtsmarkt in NRW 2024: Herne – Cranger Weihnachtszauber

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cranger Weihnachtszauber (@cranger_weihnachtszauber)

Weihnachtsmarkt einmal ganz anders könnt ihr auf dem Cranger Weihnachtszauber in Herne erleben. Der einzigartige Markt verbindet wohlige Weihnachtsstimmung mit Kirmes-Flair – kein Wunder, schließlich ist der Standort bekannt für die Cranger Kirmes, die jedes Jahr durchschnittlich vier Millionen Menschen in ihren Bann zieht. In aufwendig drappierten Zelten mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten können Besucher einen warmen Glühwein und Musik genießen.

Öffnungszeiten: Vom 21. November bis 30. Dezember 2024, montags bis freitags von 14 bis 21:45 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 21.45 Uhr.

Weihnachtsmarkt in NRW 2023: Weihnachtsmarkt in Goch auf Kloster Graefenthal

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ??????? ??????????? (@klostergraefenthal)

2024 verwandelt sich die malerische Kulisse von Kloster Graefenthal endlich wieder in eine ganz besondere Weihnachtswelt. Fans des beliebten Adventsmarktes in Goch sollten sich unbedingt das zweite Adventswochenende mit goldenen Sternchen im Kalender markieren. Dann lockt der Weihnachtsmarkt wieder mit seinem mittelalterlichen Charme, der durch hölzerne Hütten und knisternde Feuerstellen urig und gemütlich zugleich ist.

Öffnungszeiten: 5. bis 8. Dezember 2024, donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr geöffnet, samstags von 12 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 19 Uhr.

Weihnachtsmarkt in NRW 2024: Nostalgischer Weihnachtsmarkt Hattingen

Die Hattinger Altstadt ist ohnehin eine beliebte Sehenswürdigkeit in NRW. Noch schöner ist sie jedoch, wenn zur Weihnachtszeit bunte Lichter, Dekoration und vielleicht ja sogar Schnee ihre Dächer und Fassaden schmücken. Vor allem der riesige Adventskalender brachte die Kinderaugen in der Vergangenheit zum Funkeln.

Ein weiteres Highlight war die „Frau-Holle-Show“: Bis Heiligabend verweilte Frau Holle in ihrem Domizil (ein Fachwerkhaus) und enthüllte jeden Tag um 17 Uhr eine der bunt bemalten Tafeln, die an den Fenstern des im Jahre 1576 erbauten Gebäudes angebracht waren.

Öffnungszeiten: Datum wird für 2024 noch bekannt gegeben (2023: 27. November bis 23. Dezember, täglich ab 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr)

Weihnachtsmarkt in NRW 2023: Romantischer Weihnachtsmarkt am Schloss Grünewald in Solingen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schloss Grünewald (@schlossgruenewald)



Vom ersten bis zum vierten Adventswochenende sollen auf dem romantischen Weihnachtsmarkt in Solingen am Schloss Grünewald über 100 Künstler, Kunsthandwerker und moderne Designer ihre einzigartigen Stücke und Kunstwerke angeboten werden. Von atmosphärischen Lichtobjekten über Glas- und Papierkunst bis hin zu Spielzeug und Schmuck könnt ihr auf dem stimmungsvollen Adventsmarkt in NRW alles erstehen , was noch irgendwie ins knappe Geschenke-Budget passt.

In den vergangenen Jahren zeigten sich viele Tausend Besucher begeistert von der Atmosphäre in der Parkanlage von Schloss Grünewald: eine komplett illuminierte Parklandschaft mit über 1.500 Meter Lichterketten, Fackeln entlang der Wege und Feuerkörbe lockten in der Dämmerung in eine märchenhafte Traumwelt.

Öffnungszeiten: an jedem Adventswochenende, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Passend dazu: 7 außergewöhnliche Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern in NRW