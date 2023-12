9 weihnachtliche Ausflugstipps für Familien mit Kindern in NRW

Weihnachtsstimmung und winterliche Temperaturen: Jetzt ist die perfekte Jahreszeit, um gemeinsam schöne Dinge zu unternehmen. In Nordrhein-Westfalen gibt es zahlreiche Freizeitangebote für Familien mit Kindern. Dabei geht es auch (fast) ohne Weihnachtsmarktbesuch.

Hier sind unsere Tipps für spaßige, „süße“ und fototaugliche Wintererlebnisse und Aktivitäten für Familien in NRW:

Lichtinstallationen und leuchtende Kunstwerke in NRW

Nichts scheint so zu faszinieren, wie leuchtende, bunte Lichtspiele. Da liegt es nahe, solche Spektakel in der dunkelsten Zeit des Jahres zu besuchen, um die tristen Tage ein wenig zu verschönern. Erleben könnt ihr die Lichtspektakel beispielsweise im Rahmen der „Weihnachts-Wunderwelt“ auf Schloss Benrath in Düsseldorf. Das Event, das auch schon in Sydney und Dubai Halt gemacht hat, läuft bis zum 1. Januar 2024. Erwachsene zahlen rund 21 Euro, Kinder von 6 bis 15 Jahren 15,50 Euro.

Auch der Kölner Zoo leuchtet mit: Vom 15. Dezember 2023 bis zum 28. Januar 2024 verwandelt sich das Areal während dem „China Lights Festival“ in ein asiatisches Wintermärchen. Tickets gibt es ab 23 Euro, Kinder zwischen 4 und 12 Jahren zahlen 11 Euro.

Die Ruhrpottler genießen das Event „Winterleuchten“ im Westfalenpark Dortmund. Vom 9. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 dürfen sich Besucher hier täglich nach Einbruch der Dunkelheit auf ein faszinierendes Spektakel freuen. Tickets kosten 8 Euro, Kinder zwischen 6 und 11 Jahren zahlen 3 Euro.

Weihnachtsbacken mit Kindern in Düsseldorf und Köln

„In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche Kleckereien, …“: Das Backen in der Weihnachtszeit macht gemeinsam noch viel mehr Spaß. Daher wechselt Marc Witzsche, Chefpatissier im Düsseldorfer Steigenberger Parkhotel, edlen Kittel gegen Backschürze und öffnet die Küchentüren für Kinder, die Lust auf Plätzchenverzieren haben. Das Adventsbacken findet jeweils an den ersten drei Samstagen im Dezember statt. Kostenpunkt: 75 Euro pro Kind. Weitere Infos gibt es hier.

Ganz kostenfrei hingegen wird im Zum Schiffchen in der Düsseldorfer Altstadt geknetet, ausgerollt, verziert und probiert. Gestärkt werden die Kinder mit Bratwurst, Pommes und einem Kinderpunsch (gratis). Der nächste Termin startet am Sonntag, 17. Dezember 2023, weitere Infos auf der Website.

Wer eher zur Fraktion Schokolade gehört, dem sei ein Besuch im Schokoladenmuseum Köln nahegelegt. Hier dürfen Groß und Klein nicht nur den Chocolatiers über die Schultern schauen, sondern den ein Kilo schweren Schoko-Weihnachtsmännern auch beim Anziehen der (Schoko-)Mäntel helfen. Tickets und Infos gibt es hier.

Und: Bis zum 23. Dezember 2023 gibt es auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt rund um das Kölner Schokoladenmuseum weitere Leckereien im Angebot.

Weihnachtssingen in Münster

Die Vorweihnachtszeit ist für viele Menschen eine Zeit des Beisammenseins. Dazu gehört auch das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern, wie das alljährliche Rudelsingen in Münster. Am Sonntag, 10. Dezember 2023, treffen sich hier alle, die Weihnachtslieder lieben, auf dem Domplatz. Von 16.30 bis 17.30 Uhr begleitet David Rauterberg, der „Vater“ des bundesweiten Rudelsingens, die Sängerinnen und Sänger live. Der Eintritt ist frei.

Ein weiterer Termin findet am Samstag, 16. Dezember 2023, statt. Veranstaltungsort ist hier die Petrikirche (17 bis 20 Uhr). Ein Eintritt von knapp 14 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder wird erhoben. Tickets und weitere Infos.

Ein Besuch im NRW-Weihnachtszirkus

Doch auch in der besinnlichsten Zeit des Jahres darf Spaß und Spannung für die ganze Familie nicht zu kurz kommen. Wie wäre es etwa mit einem Besuch in einem Weihnachtszirkus? Auf dem Düsseldorfer Staufenplatz lädt beispielsweise der Weihnachtscircus samt professioneller Artisten das Publikum zum Staunen ein.

In Dortmund lockt der schwarz-gelbe Zirkus Flic Flac mit seiner actionreichen „X-Mas-Show“, während in Münster die Eiskunstlauf-Show „Holiday on Ice“ 80-jähriges Jubiläum feiert.

Diese Events sind allerdings nicht ganz günstig. Der Eintritt in den Düsseldorfer Weihnachtscircus startet bei 17 Euro, Flic Flac ab 29 Euro und Holiday on Ice ab 39 Euro.

Freizeitpark im Winter: Wintertraum im Phantasialand

Wer im Winter auf der Suche nach einem besonderen Erlebnis ist, sollte sich den Wintertraum im Phantasialand bei Brühl nicht entgehen lassen. Der Freizeitpark verwandelt sich vom 18. November 2023 bis 28. Januar 2024 in eine zauberhafte Winterlandschaft: Überall im Park erstrahlen bunte Lichter und weihnachtliche Dekorationen – das Highlight ist wohl der 18 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Kaiserplatz, der Mittelpunkt des Wintertraums.

Auf der Eisbahn im Silverado Canyon können Besucher bei weihnachtlicher Musik ihre Runden drehen, in den parkeigenen Restaurants und Imbissständen gibt es Leckereien wie Glühwein, Punsch, Waffeln und Lebkuchen. Und wer kann schon sagen, dass er schon mal mit Glühwein im Magen eine Runde auf der Achterbahn gedreht hat?

Eislaufen und Rodeln mit Kindern in NRW

Für viele gehört im Winter ein Besuch auf der Eisfläche einfach dazu. In Düsseldorf öffnet während der Winterzeit die besonders prachtvolle Eisfläche „Kö on Ice“, direkt auf der Kö am Corneliusplatz. Danach darf für viele ein wärmender Glühwein in der Almhütte nicht fehlen, für die Kleinen gibt es einen leckeren Punsch.

Wie wäre es mit Schlittschuhfahren zwischen echter Industriekultur? Auch auf dem Unesco-Welterbe Zeche Zollverein in Essen gibt es im Winter (9. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024) einen eisigen Hingucker, denn dann entsteht hier zwischen romantisch beleuchteten Koksöfen eine 150 Meter lange Schlittschuhbahn.

„Familien-Weihnachtsmarkt“ auf dem Gertrudenhof in Hürth bei Köln

Der Gertrudenhof in Hürth ist schon lange mehr nicht einfach „nur“ ein Hof: Während der Weihnachtszeit verwandelt sich der Erlebnisbauernhof in ein Winter-Wunderland. In der großen Weihnachtsscheune könnt ihr regionale Produkte und Deko für euer Zuhause ergattern, ein Erlebnisgelände samt Weihnachtsausstellung und Winterpyramide erobern oder euch auf dem „Christmas Candy Beach“ austoben, während Mama und Papa am Winzerglühwein nippen.

Der „Familien-Weihnachtspark“ läuft vom 10. November 2023 bis 7. Januar 2024. Tickets gibt es ab knapp 5 Euro, an Wochenenden ca. 9 Euro.

Wir waren schon im Herbst zu Besuch, als hier noch lauter Kürbisse Besucher aus der Region lockten. So schön war die Kürbis-Saison 2023 auf dem Gertrudenhof 2023.

Adventsfahrt auf dem Rhein – mit Nikolaus an Bord

Einfach mal neue Wege wagen und aufs Wasser fahren: bei den Adventstouren der KölnTourist Personenschifffahrt kommt der Nikolaus an Bord und feiert mit Erwachsenen und Kindern bei einer zweistündigen Rundfahrt auf dem Rhein. Live-Musik sorgt bei den nachmittäglichen Adventsfahrten vom 1. bis 17. Dezember 2023 zusätzlich für Stimmung. Erwachsene zahlen rund 20 Euro, Kinder von 4 bis 13 Jahren 10 Euro.

Krippenspiel in märchenhafter Wasserburg-Kulisse

Wer hat noch nicht davon geträumt, ein Weihnachtsmärchen einfach wahr werden zu lassen? Jedenfalls fühlt sich ein Besuch auf der romantischen Wasserburg Satzevey bei Euskirchen genauso an. Hier findet nicht nur an den ersten drei Adventswochenenden einer der schönsten Weihnachtsmärkte des Landes statt, sondern auch ein mittelalterliches Krippenspiel der Stauferzeit, präsentiert in Latein und Mittelhochdeutsch. Keine Sorge, letzte Wissensschnipsel aus dem Lateinunterricht braucht ihr nicht aus den Gedanken zu kramen, denn das Ganze wird vom Proclamator übersetzt, der übrigens auch das Glockenläuten übernimmt.

Die Krippenspiele finden mehrmals täglich statt: samstags zwischen 13 und 20 Uhr, sonntags zwischen 12 und 19 Uhr. Erwachsene zahlen 12 Euro Eintritt, Kinder zwischen 4 und 12 Jahren 8 Euro. Weitere Infos gibt es hier.

