Adventsfahrten auf dem Rhein starten wieder: Hier genießt ihr Köln in weihnachtlicher Pracht

Die KölnTourist Personenschiffahrt bietet zum Jahresende noch ein echtes Highlight an: Die beliebte Adventsfahrt mit weihnachtlicher Live-Musik startet an den Adventswochenenden. Dabei gibt es eine Neuheit, die den Gästen zugute kommt.

Kölner Adventsfahrten auf dem Rhein auch 2023 enorm beliebt

Die Nachfrage nach den Adventsfahrten ist enorm. Daher werden nun erstmals zwei Schiffe parallel eingesetzt, um allen Gästen einen Platz zu bieten. Die KölnTourist bietet damit Kölnern und Besuchern der Stadt eine Ergänzung zum Besuch der Weihnachtsmärkte.

Die Schiffe fahren immer samstags und sonntags zwischen 12 und 18 Uhr im Stundentakt. Statt wie bisher drei sind das nunmehr sieben Abfahrten pro Termin. Eine Panoramarundfahrt kostet knapp 20 Euro pro Person, Kinder bis dreizehn Jahre zahlen rund 10 Euro.

Ein weiteres Highlight sind die All-Inclusive-Abendfahrten im Advent. Die Weihnachtsfeiern auf dem Rhein mit reichhaltigem Weihnachtsbuffet und umfangreichem Getränkepaket sind allerdings bereits ausgebucht, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die Nachfrage war allerdings nicht immer so hoch, erinnert sich Angelika Schmitz, von Beginn an Geschäftsführerin der KölnTourist. „Wir mussten einige Zeit mit verschiedenen Veranstaltungskonzepten experimentieren. Mittlerweile hat sich aber herumgesprochen, dass Schiffstouren auch im November und Dezember einen ganz besonderen Reiz haben, sowohl was das Ambiente an Bord als auch die einmalige Aussicht auf das Kölner Panorama angeht.“

Wie wäre es. danach eine Runde über den Weihnachtsmarkt am Heumarkt in Köln zu schlendern? Das erwartet euch bei „Heinzels Wintermärchen“ 2023!

Programm der Kölner Personenschifffahrt für 2024 steht

Die KölnTourist bietet auch im Jahr 2024 wieder ein vielfältiges Programm an. Neben den Linienfahrten gibt es die beliebten Brunchfahrten zu Ostern oder Muttertag, das Feuerwerksspektakel „Rhein in Flammen“ am 4. Mai 2024 in Bonn, Comedy-Shows und Live-Events mit jungen Hip-Hop-Künstlern.

Weitere Infos gibt es auf der Website koelntourist.net.

Dazu passend: Adventsfahrten auf beliebtem Düsseldorfer See – mit drei-Liter-Glühwein-Flatrate.