Phantasialand erweckt den Wintertraum: Bald startet das große Leuchten im Freizeitpark!

9. November 2023

Das Phantasialand in Brühl bei Köln bereitet sich auf die Winter-Saison 2023/2024 vor: Wir zeigen, was euch im "Wintertraum" erwartet, wie teuer die Tickets sind und wie lange der Freizeitpark in der düsteren Jahreszeit geöffnet hat.