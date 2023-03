Phantasialand in Brühl startet in die Saison 2023: Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Attraktionen

Wer ein Freizeitpark-Freak ist, kennt das Phantasialand in Brühl bei Köln und hat es wahrscheinlich auch schon einmal besucht. Ihr braucht noch Infos? Dann seid ihr hier richtig – wir liefern den kompletten Rundumschlag zum populärsten Freizeitpark in NRW.

>> Die besten Freizeitparks in NRW: alle Infos zum Movie Park, Zoom, Irrland und vielen mehr! <<

Was ist das Phantasialand?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Phantasialand (@phantasialand)

Das Phantasialand ist ein Freizeitpark in Nordrhein-Westfalen (NRW). Der Freizeitpark ist in Brühl in der Nähe von Köln beheimatet. Vor der Corona-Unterbrechung besuchten rund zwei Millionen Zuschauer den Park jährlich. 2023 dürften sich die Zahlen wieder dorthin entwickeln – mit Trend nach oben. Damit bleibt das Phantasialand einer der meistbesuchten Freizeitparks in Deutschland.

Geöffnet hat das Phantasialand zur Saison normalerweise von März bis November – in der Wintersaison gibt es dann ein spezielles Programm mit einem angepassten Angebot an Attraktionen.

Das Phantasialand steht auf einer Fläche von 28 Hektar. Was zunächst für Laien nach einer unglaublich großen Fläche klingt, ist im Verhältnis zu anderen Parks jedoch eher klein – im Vergleich kommt der Europa-Park beispielsweise auf 95 Hektar, der ebenfalls in NRW beheimatete Movie Park in Bottrop auf 45 Hektar. Die geringe Größe begründet der Park damit, dass bewusst auf viele kurze Wege zwischen den Attraktionen und Themenbereichen gesetzt wird.

Wann hat das Phantasialand geöffnet?

Das Phantasialand hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet, die Attraktionen starten meist jedoch erst um 10 Uhr. Die Saison 2023 wird pünktlich mit den Osterferien in NRW eingeläutet. Ab dem 1. April 2023 öffnet der Park seine Pforten. Der „Wintertraum 2023“ läuft vom 18. November bis zum 28. Januar 2024.

In den Wintermonaten öffnet der Park meist erst um 11 Uhr, dafür ist er da – mit Ausnahme von Silvester (da geöffnet bis 18 Uhr) – bis 20 Uhr geöffnet. Zum Abschluss eines jeden Tages im „Wintertraum“ gibt es immer ein großes Feuerwerk.

>> Halloween in deutschen Freizeitparks: Movie Park und Co. – hier könnt ihr euch gruseln! <<

Wie teuer ist ein Ticket für das Phantasialand?

Eine Tageskarte für das Phantasialand kostet zwischen 54 bis 61 Euro, Kinder zwischen vier und elf Jahren zahlen 44 bis 51 Euro. Wichtig: Die Buchung ist nur noch online möglich, die Tageskassen wurden abgeschafft.

Im Preis enthalten ist der Eintritt und der Besuch für alle Attraktionen und Shows. Eine ermäßigte Tageskarte bekommen Kinder im Alter von vier bis elf Jahren sowie Erwachsene, die 60 Jahre und älter sind. Zudem locken immer wieder Aktionstickets – teils zum halben Preis.

Kinder bis drei Jahren bekommen freien Eintritt in das Phantasialand. Für Geburtstagskinder gilt seit 2023 leider kein freier Eintritt mehr ins Phantasialand. Ausnahme: Kinder bis elf Jahre dürfen ihren Geburtstag weiterhin im Phantasialand feiern und kommen kostenlos rein – auch hier ist eine vorherige Online-Reservierung notwendig. Spezielle Ermäßigungen für Studenten und Schüler gibt es nicht.

>> Irrland Kevelaer: Alle Infos zum Freizeitpark, Tickets und Attraktionen <<

Gibt es Hotels im Phantasialand?

Drei Hotels gibt es im Phantasialand, in denen man übernachten kann, ohne den Freizeitpark zu verlassen. 2003 wurde als erstes Hotel das Themenhotel Ling Bao eröffnet. Es orientiert sich stark an der Architektur der Themenwelt China Town.

2008 folgt dann das zweite Hotel, das an die afrikanische Themenwelt im Phantasialand angelehnt ist. Es handelt sich um das Themenhotel Matamba. Es ist auch in direkter Nähe des „Deep in Africa“-Bereichs.

Das neueste Themenhotel im Phantasialand ist das Charles Lindbergh, das 2020 gemeinsam mit der Themenwelt „Rookburgh“ eröffnet wurde. Darin gibt es auch eine Bar und ein Restaurant.

Was ist das Hotel Ling Bao im Phantasialand?

Das Themenhotel Ling Bao ist eines von drei Hotels im Phantasialand. Die Architektur ist der Themenwelt China Town angelehnt.

Dabei hat das Hotel, das zum „Entspannen wie Buddha“ einlädt, nicht nur einen separaten Park-Eingang, sondern auch einen Innen- und einen Außenpool. Zimmer sind in dem Hotel in vier verschiedenen Varianten zu buchen.

Auch kulinarisch bietet das Themenhotel Ling Bao vieles aus der asiatischen Küche. Ob Curry, Maki oder Lachs – das Restaurant Lu Chi bietet für alle Gaumen diverse Köstlichkeiten aus Fernost.

Ein weiteres Highlight ist auch der Spa-Bereich, der mit Anwendungen aus China, Thailand und Bali nach alter Tradition wirbt.

>> Die besten Festivals in NRW: Parookaville, San Hejmo, Juicy Beats und Co. <<

Die besten Attraktionen im Phantasialand

Wenn es darum geht, zwei Attraktionen des Freizeitparks zu nennen, wird vielen Fans die „Black Mamba“ und der Klassiker „Colorado Adventure“ in den Sinn kommen. Die „Black Mamba“ wurde 2006 eröffnet, hält aber auch über ein Jahrzehnt später noch viele in Atem. Der Looping ist nicht für jedermann, es werden schon besonders starke Nerven benötigt.

Beim „Colorado Adventure“ ist es eher die Historie, die die Achterbahn so berühmt macht. Die Attraktion wurde einst von Michael Jackson eingeweiht, trug deswegen die Musik-Legende lange auch als Beinamen. Zu den neueren Achterbahnen zählt „Taron“ im Themenbereich „Mystery“.

Abgesehen von den Achterbahnen bekommt auch über 20 Jahre nach der Eröffnung der 65 Meter hohe Turm „Mystery Castle“, bei dem die Besucher in die Tiefe gerissen werden, viel Aufmerksamkeit. In der 2020 eröffneten Themenwelt „Rookburgh“ hat die neue Achterbahn „F.L.Y.“ ihre Heimat gefunden. Dabei handelt es sich um die größte fliegende Achterbahn der Welt.

Sehnlichst vermisst wird weiterhin die „Hollywood Tour“. Obwohl das beliebte Fahrgeschäft schon seit Sommer 2020 stillsteht, hoffen Fans immer noch auf ein Comeback. Ein offizielles Aus wurde seitens der Betreiber nie verkündet.

>> Brückentage und Schulferien in NRW: So verlängert ihr euren Urlaub! <<

Phantasialand in Brühl: Anfahrt und Parken

Der Weg zum Phantasialand in Brühl führt über die Autobahn A553 und die Ausfahrt (2) Brühl-Süd. Parkplätze vor Ort sind meist ausreichend vorhanden.

Adresse für das Navi: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl (Google Maps).

Die Anfahrt mit den Öffentlichen erfolgt über die KVB-Haltestelle der Linie 18 „Brühl-Mitte“ und dem DB-Bahnhof „Brühl (Rheinland“. Von dort fährt ein Shuttlebus direkt zum Phantasialand. Kostenpunkt für den Transport: 4 Euro pro Person, Kinder bis 1 Meter fahren kostenlos (ebenso wie Menschen mit Behindertenausweis). Regulär verkehrt der Shuttlebus alle 30 Minuten während der Öffnungszeiten des Parks.