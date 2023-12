Weihnachtsmarkt in Dortmund 2023: „Weihnachtsflair“ heute letzter Tag auf Schloss Bodelschwingh

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Mit Blick auf den Temperaturen werden schnell wieder Winterjacke, Wollpullover und Weihnachtsfilme aus dem Kämmerlein gekramt – genau die richtige Zeit also, um den Blick langsam in Richtung Weihnachtsmärkte zu schwenken.

Zu den schönsten Weihnachtsmärkten NRWs gehören neben Düsseldorf und Köln definitiv auch die Dortmunder Weihnachtsmärkte. Ein Highlight: Die „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh am ersten Adventswochenende. Alles, was Besucher zum Lichterspektakel in Dortmund wissen müssen.

Wann findet „Weihnachtsflair“ 2023 auf Schloss Bodelschwingh statt?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schloss Bodelschwingh (@schlossbodelschwingh)

Rund um das erste Adventswochenende findet zum siebten Mal im Dortmunder Schloss Bodelschwingh die „Weihnachtsflair“ statt. Ab Donnerstag, 30. November 2023, bis Sonntag, 3. Dezember 2023, können sich hier die Besucher im romantischen Ambiente des Wasserschlosses Bodelschwingh vom Wintertraum verzaubern lassen.

Wo findet „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh 2023 in Dortmund statt?

Das Event findet im romantischen Ambiente des Wasserschlosses Bodelschwingh in Dortmund statt.

Adresse: Schloßstraße 93, 44357 Dortmund

Die Highlights beim „Weihnachtsflair“ 2023 auf Schloss Bodelschwingh

Im Schlosspark bieten insgesamt knapp 100 Aussteller, Gastronomen und Künstler ihre Produkte an. Besucher können sich von lauter Weihnachtsleckereien verwöhnen lassen – der Hunger sollte auf alle Fälle mitgebracht werden: Frische Backwaren, Käse und Speck, süße Schlemmereien wie Schokoladen, handgebrannte Mandeln und Walnüsse, besondere Liköre und viele weitere weihnachtliche Leckereien stehen zur Auswahl. Glühwein, Glühgin, Eierpunsch und handaufgegossener Kaffee können inmitten der geschmückten Schlosskulisse genossen werden.

Weil bei passendem Ambiente alles noch viel besser schmeckt, erwartet Besucher unter anderem ein Drehorgelspieler mit passenden Melodien, ein großer Engel mit erleuchteten Flügeln und ein erzählender weißer Hirsch, gemeinsam mit seinen Waldelfen.

Doch auch für die jungen Weihnachtsdurstigen wird einiges geboten: Ein Erlebnispfad im „verwunschenen“ hinteren Teil des Schlossparks führt direkt zur alten Mühle, die sich während des „Weihnachtsflairs“ in ein lebensgroßes und märchenhaftes Knusperhäuschen mit hellen Lichtern verwandelt. Eine optimale Kulisse für ein Erinnerungsfoto! Hier warten auch der Weihnachtsmann im Pferdeschlitten und erstmals ein großer Sack voller goldener Wunschnüsse, in denen sich Überraschungs-Gewinne für Kinder verbergen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schloss Bodelschwingh (@schlossbodelschwingh)

Nicht weit von Dortmund: Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte 2023 in Essen.

Wann hat die „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh 2023 geöffnet?

An folgenden Tagen hat die „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh geöffnet:

Donnerstag, 30. November: 15 bis 20 Uhr

Freitag, 1. Dezember: 12 bis 20 Uhr

Samstag, 2. Dezember: 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 3. Dezember: 12 bis 18 Uhr Eintrittspreise: Wie teuer sind die Karten für den Weihnachtsmarkt auf Schloss Bodelschwingh 2023?

Neben dem Kartenverkauf im Onlineshop sind die Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen, dem Service-Center der Ruhr Nachrichten Dortmund und der Buchhandlung am Amtshaus zu erwerben.

Erwachsene: 14 Euro (im VVK 12 Euro)

Kinder (unter 15 Jahren): in Begleitung eines Erwachsenen freier Eintritt

Hunde sind an der Leine zu führen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schloss Bodelschwingh (@schlossbodelschwingh)

Weihnachtsmarkt mit gutem Gewissen

Wie immer unterstützt die Weihnachtsflair auch gemeinnützige Organisationen. So findet in diesem Jahr am letzten Veranstaltungstag (03. Dezember) ab 17 Uhr ein vergünstigter Tannenbaum-Abverkauf statt, dessen Erlös dem „Kana – Dortmunder Suppenküche e.V.“ zu Gute kommt.

Wie komme ich zum Schloss Bodelschwingh?

Die Anfahrt mit dem Auto gelingt über die Autobahnausfahrt Bodelschwingh im Autobahndreieck A45 und A42. Kostenlose Parkplätze befanden sich bisher auf dem Feld in direkter Nähe der Veranstaltungsstätte, die aufgrund des extremen Regens in den letzten Wochen allerdings aktuell nicht befahrbar sind. Für Besucher sind kurzfristig Ausweichparkplätze in naher Umgebung sowie eine Anbindung durch kostenfreie Shuttlebusse geschaffen worden.

Reist ihr mit dem ÖPNV per Bahn an, gelangt ihr mit der U47 und S-Bahn S2 zur Station „Westerfilde“. Von hier aus bringt euch die Buslinie 471 zur Station Bodelschwingh.

Auch schön: Die Weihnachts-Wunderwelt auf Schloss Benrath 2023 in Düsseldorf lockt mit einem ähnlichen Konzept.