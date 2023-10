„Weihnachtsflair“ in Dortmund 2023: Die schönsten Bilder vom Weihnachtsmarkt auf Schloss Bodelschwingh

Auf der „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund wird das Wort „Flair“ förmlich sichtbar gemacht. Über 100 Gastronomen und Künstler bieten auf dem Weihnachtsmarkt ihre Produkte an. Dieses Jahr locken Highlights wie dem Weihnachtsmann im Pferdeschlitten in den Schlosspark und kulinarische Schmankerl.

Wann hat die „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh 2023 geöffnet?

Die „Weihnachtsflair“ öffnet am ersten Adventswochenende 2023 seine Pforten. Am Donnerstag, 30. November, geht es um 15 Uhr los. Der Markt hat dann am Freitag, Samstag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 3. Dezember, ist die Weihnachtsflair von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

