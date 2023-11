Aktuelle Nachrichten aus NRW

Fotos aus Münster: So schön leuchtet der Weihnachtsmarkt 2023 in der Altstadt

13. November 2023

Wenn die kalte Jahreszeit in Münster beginnt, lockt der Weihnachtsmarkt im Herzen der Altstadt Besucher aus Nah und Fern. Wie schön sich die historischen Gassen in weihnachtlichem Glanz hüllen, seht ihr hier in unserer Galerie.