7 wunderschöne Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern in NRW

Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Neben dem Plätzchenbacken und dem Schmücken des Weihnachtsbaums ist auch ein Weihnachtsmarkt-Besuch ein absolutes Highlight im Winter. NRW bietet sieben außergewöhnliche Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern.

Schloss Moyland bietet märchenhaftes Ambiente

In NRW gibt es zahlreiche Optionen: Besonders beliebt sind neben den Weihnachtsmärkten in Düsseldorf auch die Weihnachtsmärkte in Dortmund, Münster, am Centro Oberhausen und Co. Für ein besonders märchenhaftes Gefühl sorgt das Schloss Moyland im Rheinland. Es zählt zu den schönsten Schlössern in NRW und eröffnet diesen Winter seinen 26. Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt.

Inmitten von malerischen Gärten des Wasserschlosses präsentieren Kunsthandwerker aus ganz Europa ihre Werke an festlich geschmückten Ständen. Wer sich das Ganze ansehen möchte, muss allerdings schnell sein. Der Weihnachtsmarkt hat nur fünf Tage lang geöffnet.

Adresse: Am Schloß 4, 47551 Bedburg-Hau

Zeitraum: 11. bis 15. Dezember 2024

Eintritt: 7,50 Euro für eine Tageskarte, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre frei

Webseite: weihnachtsmarkt-moyland.de

Schloss Benrath verspricht besinnliche Vorweihnachtszeit

Auch das Schloss Benrath verwandelt sich 2024 wieder in ein wahres Winterwunderland. Stimmungsvolle Lichter und kleine, süße Holzhütten verzieren den Schlossvorplatz in Düsseldorf. Hier gibt es Kunsthandwerke zu kaufen und eine Vielzahl an Köstlichkeiten sowie wärmende Getränke (in pinken Tassen!) zur Stärkung.

Ein Highlight für Kinder dürfte die traditionelle Eisenbahn sein. Das Beste: Der Eintritt für den Weihnachtsmarkt in NRW ist kostenfrei.

Adresse: Benrather Schloßallee 100-108, 40597 Düsseldorf

Zeitraum: 22. November bis 22. Dezember 2024

Eintritt: frei

Webseite: schloss-benrath.de/weihnachtsmarkt

Schloss Merode verbreitet romantische Stimmung

Weihnachten wird nicht umsonst als Fest der Liebe bezeichnet. Etwas Romantik darf deshalb auch auf dem Schloss Merode in NRW nicht fehlen.

Der „Romantische Weihnachtsmarkt“ in dem zugehörigen Park macht seinem Namen alle Ehre. Er lockt Besucher mit romantischen Lichtinszenierungen, offenen Feuerstellen, ausgewählter Gastronomie und traditionellem Handwerk. Die Eintrittskarten gibt es im Online-Shop und an der Tageskasse zu kaufen.

Adresse: Kreuzherrenstraße 1, 52379 Langerwehe

Zeitraum: 27. November bis 22. Dezember 2024

Eintritt: Mo bis Mi: 7 Euro, Do und Fr: 11 Euro, Sa und So: 12 Euro

Webseite: weihnachtsmarkt-merode.de

Grünewalder Adventstraum in Solingen bietet buntes Programm

Der Weihnachtsmarkt am Grünewalder Schloss in Solingen findet dieses Jahr zum 19. Mal statt. Hier bieten über 100 Aussteller in den Bereichen Kunst, Kunsthandwerk, historisches Handwerk und modernes Design an allen Adventswochenenden an. An den Ständen erhältlich sind unter anderem Lichtobjekte, Schmuckunikate, Glas- und Papierkunst, Skulpturen aus Holz und Keramik, sowie Backwaren und Spielzeuge.

Ein umfangreiches Programm für Kinder ist auch geplant: Sie können beispielsweise Knusperhäuschen basteln oder der Wunschzettelfee Weihnachtswünsche übermitteln und sie mit Mondstaub in den Himmel pusten. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es Gerichte wie Flammkuchen, Raclette und Kaiserschmarrn, sowie verschiedenste Getränke.

Adresse: Haus Grünewald 1, 42653 Solingen

Zeitraum: an den Adventswochenenden jeweils von Freitags bis Sonntag

Eintritt: 8 Euro Tageskarte (Vorverkauf), 10 Euro Tageskarte (Kauf vor Ort), Kinder bis 16 Jahre frei

Webseite: schloss-gruenewald.de

Weihnachtsmarkt auf Schloss Dyck: Vier Wochenenden voller Winterzauber

Wer Glühwein mit Aussicht trinken möchte, ist bei der Schlossweihnacht am Schloss Dyck genau richtig. Das Wasserschloss ist ein echter Hingucker und wird diesen Winter wieder weihnachtlich geschmückt. Vor Ort bieten knapp 140 Aussteller ausgewählte Geschenkideen zum Bewundern und Erwerben an. Von Schmuck über Textilien bis hin zu Wohnaccessoires ist alles dabei.

Typisch weihnachtliche Speisen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Wer Appetit mitbringt, kann sich auf dem NRW-Weihnachtsmarkt auf Waffeln, Stollen, Plätzchen, Suppen sowie auf italienische Gerichte freuen. Besonders praktisch: Für die Hin- und Rückreise der Gäste pendelt ein kostenloser Shuttle-Bus alle 20 Minuten vom Parkplatz über Glehn zum S-Bahnhof Büttgen. Tickets gibt es im Shop des Schlosses.

Adresse: Schloss Dyck, 41363 Jüchen

Zeitraum: 30. November bis 22. Dezember 2024 (jeweils Samstag und Sonntag)

Eintritt: Erwachsene 18,50 Euro, Kinder von 7 bis 16 Jahre 3 Euro, Kinder unter 6 Jahre frei. Ermäßigungen möglich.

Webseite: stiftung-schloss-dyck.de

Burgweihnacht auf Burg Satzvey sorgt für wahrgewordenen Winter-Traum

Neben den Schlössern verwandeln sich auch einige Burgen in NRW zu einem wahren Winter-Traum. Die Burg Satzvey bietet ihren Gästen einen historischen Weihnachtsmarkt mit mittelalterlichem Krippenspiel. Kinder können vor Ort basteln und werkeln und dem Weihnachtsmann ihren selbst gestalteten Wunschzettel übergeben.

Doch auch Erwachsene kommen hier auf ihre Kosten: Sie können vor verschiedenste Stände besuchen und die romantische Atmosphäre genießen.

Adresse: An d. Burg 3, 53894 Mechernich

Zeitraum: bis )

Eintritt: Erwachsene 12 Euro (Vorverkauf) oder 15 Euro (Tageskasse), Kinder von 4 bis 12 Jahre 8 Euro (Vorverkauf) oder 10 Euro (Tageskasse), Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder) 32 Euro (Vorverkauf) oder 40 Euro (Tageskasse). Ermäßigungen möglich.

Webseite: burgsatzvey.de

Weihnachtsmarkt auf der Grefrather Dorenburg mit Mittelalter-Flair

Die Grefrather Dorenburg hat für 2024 einen Weihnachtsmarkt mit mittelalterlichem Weihnachtsflair geplant. Gäste können sich auf handgefertigte Geschenke und pure Weihnachtsromantik freuen. Zusätzlich gibt es ein Lichtermeer aus knisternden Feuerschalen und unzähligen Fackeln.

Ein weiteres Highlight: der Duft von frisch gebackenem Brot, heißem Glühwein und Maronen sowie der Klang von weihnachtlicher Musik. Hier kommen Besucher mit Sicherheit in Weihnachtsstimmung. Tickets sind vor Ort und im Online-Vorverkauf erhältlich.

Adresse: An d. Dorenburg 28, 47929 Grefrath

Zeitraum: 6. bis 8. und 13. bis 15. Dezember 2024

Eintritt: Tageskarte Erwachsene 9 Euro, Jugendliche bis 16 Jahre frei. Ermäßigungen möglich.

Webseite: gaudium.de/weihnachtsmarkt-dorenburg/

Wer einen außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt auf Burgen oder Schlössern erleben möchte, hat in NRW die Qual der Wahl. Ein Nostalgie-Weihnachtsmarkt in Düsseldorf erntet hingegen Kritik. Es lohnt sich also, sich im Vorfeld zu informieren, gerade wenn ihr Eintritt zahlen müsst.