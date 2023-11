Paris-Flair in Düsseldorf: Das Glühtürmchen glitzert jetzt zur vollen Stunde

Oliver Wilmering, Schausteller-Chef in Düsseldorf, ist ein kreativer Kopf. Er ist immer auf der Suche nach neuen Ideen, um die Schaustellerbranche zu erfrischen. So auch auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt Winterwelt auf der Kö, wie er über dem Instagramkanal anpreist. Besuchern erwarte ein „großes Highlight, das es so in Düsseldorf noch nie gegeben hat.“ Was dahinter steckt, und was der Pariser Eiffelturm damit zu tun hat.

Größter Weihnachtsbaum Düsseldorfs 2023 thront auf Glühtürmchen

Hinter der Neuheit steckt ein Weihnachtsbaum. Nicht aber nur ein „normaler“ Weihnachtsbaum, denn diesmal hat sich Wilmering selbst übertroffen. Die künstliche Tanne thront auf dem Dach des Glühtürmchens, ist stattliche 26 Meter hoch und komplett mit LEDs ausgestattet.

Das Besondere: Zu jeder vollen Stunde glitzert der Weihnachtsbaum. Ein Lichterspiel, wie man es auch aus dem Paris-Urlaub kennen könnte, denn hier funkelt der Eiffelturm ebenfalls stündlich. Gut möglich also, dass die neue Attraktion das Zeug zum neuen Foto-Spot hätte, vor allem für Touristen.

Glüh-Gin als Neuheit auf dem Weihnachtsmarkt Düsseldorf

Wilmering klingt außerdem an: „Neben unseren bekannten Glühweinen und anderen Getränken haben wir in diesem Jahr einen ganz speziellen Glüh-Gin mit unseren Winzern entwickelt“, eine weitere Neuheit für die Düsseldorfer Winterwelt 2023. Außerdem gebe es Glüh-Bier und Bratapfel-Glühwein.

Das Ganze gibt es zum Beginn des Weihnachtsmarktes auf der Düsseldorfer Kö am Donnerstag, 23. November 2023, zu begutachten.

