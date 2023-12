„Glüh Dich Glücklich“ – die besten Fotos vom Donnerstag, 28. Dezember

An den Kasematten in der Düsseldorfer Altstadt wurde am Donnerstag (28. Dezember) bei der ein oder anderen Tasse Glühwein wieder ordentlich gefeiert. Wir zeigen euch die besten Fotos von „Glüh Dich Glücklich“ in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Stöbern.

„Glüh Dich Glücklich“ in Düsseldorf 2024: Infos und Termine zum Glühwein-Spektakel an den Kasematten gibt es hier.

