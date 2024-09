Helau Düsseldorf! Am 11.11. startet der Karneval in der Landeshauptstadt wieder voll durch, 2025 geht es von Altweiber bis Rosenmontag in der Stadt besonders hoch her. Dabei gibt es diesmal ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern: Wir haben alle Infos für die närrische Zeit für euch!

Wann ist der Karneval 2024/25 in Düsseldorf?

Die Session 2024/25 startet mit dem Hoppeditz-Erwachen am Montag, dem 11.11.2024. Im Gegensatz zum Vorjahr verlagern sich die Termine 2025 fast drei Wochen nach hinten:

Weiberfastnacht: Donnerstag, 27. Februar 2025

Rosenmontag: 3. März 2025

Aschermittwoch: 5. März 2025

Parallel zum Kölner Karneval stehen hunderte Karnevalssitzungen und Kostümbälle an, die den Düsseldorfer Karneval zur „fünften Jahreszeit“ aufleben lassen. Nicht zuletzt durch die alljährliche Fernsehübertragung sind die Feierlichkeiten in Düsseldorf bundesweit bekannt.

Was ist das Motto für die Düsseldorfer Karnevalssession 2024/25?

Zum großen Karnevalsjubiläum in Düsseldorf muss diese Zahl natürlich mit ins Motto aufgenommen werden: „200 Johr – Hütt on wie et wor“ lautet das Motto für die Session 2024/25. Richtig gelesen: Düsseldorf feiert in dieser Session 200 Jahre Karneval!

Im Vorjahr war das Motto übrigens „Wat et nit all jöwt“, oder besser verständlich: „Was es nicht alles gibt…“.

Wer ist das Düsseldorfer Prinzenpaar der Karnevalssession 2024/25?

Als Prinzenpaar dürfen sich diesmal Andreas Mauska und Evelyn Werner vor den Düsseldorfer Karnevalisten präsentieren. Der künftige Prinz Andreas II. ist als Präsident der KG Regenbogen bekannt, die designierte Venetia Evelyn als diplomierte Koloratursophranistin mit vielen Engagements im In- und Ausland, im Fernsehen und auf Kreuzfahrtschiffen.

In der Session 2023/24 wurde Düsseldorf von Prinz Uwe (Uwe Willer) und Venetia Melanie (Melanie Willer) regiert.

Wo und was wird an Karneval in Düsseldorf gefeiert?

Die fünfte Jahreszeit beginnt offiziell am 11.11.2024 mit dem Hoppeditz-Erwachen. Der Höhepunkt der Session findet seinen Auftakt zu Weiberfastnacht (27. Februar 2025) – dann stürmen die „Möhnen“, also die Frauen, um punkt 11.11 Uhr das städtische Rathaus. Ihr Ziel: So vielen männlichen Kollegen wie möglich die Krawatte abzuschneiden.

Über die folgenden Tage vom Karnevalssamstag bis Karnevalssonntag (auch „Tulpensonntag“, in Neuss „Kappessonntag“) steht die ganze Stadt im Zeichen der Jecken, bis am Rosenmontag (3. März 2025) endlich der große Rosenmontagszug durch die Stadt fahren kann.

Düsseldorfer Karneval 2024/25: Diese Veranstaltungen finden statt

Von Altweiber bis Rosenmontag befand sich ganz Düsseldorf im Partyrausch: Die schönsten Bilder vom 8. bis 12. Februar 2024 findet ihr hier! Von Altweiber bis Rosenmontag befand sich ganz Düsseldorf im Partyrausch: Die schönsten Bilder vom 8. bis 12. Februar 2024 findet ihr hier! Karneval in Düsseldorf: Altweiber am 8. Februar 2024. Februar 2024. So wurde zu Altweiber im Sir Walter gefeiert. Foto: Tonight News / J. Heiß begehrt: Das Füchschen-Zelt am Burgplatz gehört zu den Party-Hochburgen im Düsseldorfer Karneval. Altweiber in Düsseldorf: Trotz des Regens ließen es sich die Düsseldorfer Jecken in der Altstadt und am Burgplatz gut gehen. Foto: Tonight News / Ben Liebsch Foto: Tonight News Düsseldorf Karneval 2024/25 vom 11.11. bis Rosenmontag: Die Session im Überblick Foto: Tonight News Düsseldorf Karneval 2024/25 vom 11.11. bis Rosenmontag: Die Session im Überblick Foto: Tonight News

Mit dem 11.11. startet die neue Karnevals-Saison in Düsseldorf: Gefeiert wird auf dem Rathausplatz und in zahlreichen Kneipen. Anschließend geht es (mindestens) bis zum Rosenmontag weiter! Bereits im Januar locken erste Sitzungen und Bälle die Karnevalisten in die Stadt – und schließlich natürlich die tollen Tage von Altweiber bis Veilchendienstag.

Terminkalender parat halten: Eine große Veranstaltungs-Übersicht von Altweiber bis Rosenmontag findet ihr hier!

Ideen fürs Kostüm – was sind die Trends 2024/25? Welches Kostüm soll es dieses Jahr sein? Wie wäre es beispielsweise mit einem Barbie- und Ken-Partnerlook, schimmernden Space-Girl-Outfits oder einem Cowboy-Festival-Look? Alle Ideen und Inspirationen für euer Karnevalskostüm haben wir hier für euch zusammengetragen. Karneval in Düsseldorf: Das sind die beliebtesten Kostüme der Session

Wann wird der Düsseldorfer Karneval im Fernsehen gezeigt?

Bereits am Samstag vor dem Rosenmontag zeit der WDR meist „Die große Prunksitzung des Comitee Düsseldorfer Carneval e.V.“ im Fernsehen. Der Rosenmontagszug läuft dann live von 15.30 bis 17 Uhr im WDR.

Weitere Karneval-Highlights im TV und Übertragungen von Sitzungen der vergangenen Session haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wann und was ist der Rosenmontagszug im Düsseldorfer Karneval 2025?

Der Rosenmontagszug in Düsseldorf gehört zu den absoluten Höhepunkten der Karnevals-Saison. Er wird von rund 600.000 Jecken bejubelt, die Mottowagen sind dabei die Hauptattraktion des Zuges. Viele sind schon gespannt, was sich der bekannte Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly für den 3. März 2025 einfallen lässt. Der Zoch dauert insgesamt drei Stunden. Für die Besucher am Wegesrand gibt es tonnenweise Kamelle und schöne Kostüme zu bestaunen. Was die Kamelle dem Düsseldorfer Karneval im Vorjahr gekostet hat, erfahrt ihr hier.

Zugstrecke, Start, Ziel: Alle Infos zum Rosenmontagszug in Düsseldorf findet ihr hier!

Das ist die Route für den Rosenmontagszug 2025

Aktuell ist noch keine Route für den Rosenmontagszug 2025 in Düsseldorf bekannt. Allerdings könnt ihr euch anhand dieser Grafik an der Route vom Vorjahr orientieren: Bekannte Orte wie die Kö und die Altstadt samt Burgplatz dürften auch dieses Jahr wieder mit dabei sein.

Startpunkt 2024 war die Kreuzung Cornelius- und Herzogstraße. Los ging es etwa um 12.20 Uhr. 110 Mottowagen, 85 Fußgruppen und 30 Blaskapellen waren im Vorjahr mit dabei – die genaue Wagenreihung hatten wir hier für euch zusammengefasst.

Welche Straßen sind an Karneval in Düsseldorf gesperrt?

Am Rosenmontag steht die Stadt Düsseldorf Kopf: Viele Straßen entlang des Zugwegs werden gesperrt, auch Parkhäuser sind dann nicht zugänglich. Alle Infos zu Straßensperrungen am Rosenmontag in Düsseldorf 2025 gibt es zeitnah hier.

Wie sind die Öffnungszeiten am Rosenmontag in Düsseldorf?

Abseits vom karnevalistischen Trubel fragt sich vielleicht der eine oder andere Düsseldorfer: Kann ich am Rosenmontag eigentlich ganz normal in Düsseldorf einkaufen? Gibt es angepasste Öffnungszeiten? Und wie sieht es bei Banken und Behörden aus?

Unser Überblick: Öffnungszeiten am Rosenmontag in Düsseldorf: Welche Geschäfte haben geöffnet?

Karneval 2024/25 in Düsseldorf: Das Sicherheitskonzept

Zum Sicherheitskonzept über die jecken Tage gehört meist ein striktes Glasverbot in der Altstadt: Glasbehältnisse dürfen in der Düsseldorfer Altstadt weder mitgeführt, noch verkauft werden. Das Glasverbot gilt zu Karneval von Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 5 Uhr, sowie am Sonntag ab 12 Uhr bis Dienstag, 5 Uhr. Vorsicht: das Ordnungsamt wird die Zugänge zur Altstadt besonders ins Visier nehmen – spart euch den Stress am besten ganz. >> Glasverbot zu Karneval in Düsseldorf: Diese Straßen sind tabu! << Wildpinkler müssen mit hohen Strafen von über 150 Euro rechnen – immerhin sorgt die Stadt mit über 400 mobilen Toiletten vor. Zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr sind üblicherweise über Karneval im Dauereinsatz, die meisten von ihnen zu Altweiber und am Rosenmontag. Erste-Hilfe-Stellen findet man für gewöhnlich beispielsweise am Marktplatz beim Rathausturm, an der Neanderkirche in der Bolkerstraße, auf dem Burgplatz im Rathausinnenhof und an der Rheinuferpromenade Höhe „Alter Hafen“. Zudem gelten seit der Session 2022/2023 neue Leitlinien für Pferde im Karneval. Nach Angaben des Comitee Carneval waren 2023 rund 40 Pferde für den Zoch angemeldet. In den Vorgaben heißt es unter anderem, dass Pferde „idealerweise am Anfang oder am Ende des Zuges“ zu positionieren seien – nicht vor oder hinter einer Musikkapelle.

„Safer Sex-„Aktion im Düsseldorfer Karneval: Taxifahrer verteilen 5000 Kondome

Schon seit über zwei Jahrzehnten verteilen Düsseldorfer Taxifahrer im Karneval Kondome. So gibt es ab Altweiber über 5000 Kondom-Postkarten im Auftrag des Gesundheitsamtes für die Fahrgäste der Taxi Düsseldorf eG. Mit dieser Präventionsmaßnahme soll auf das Risiko einer möglichen Ansteckung mit HIV oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten durch ungeschützte sexuelle Kontakte aufmerksam gemacht werden. Zudem wird auf die Möglichkeit zum anonymen und kostenfreien HIV-Antikörpertest und gegebenenfalls STI-Screening im Gesundheitsamt hingewiesen.

Karneval in Düsseldorf: Kostenlose Kondome im Taxi – das steckt dahinter!

Düsseldorfer Karneval 2024: Änderungen beim Abstellen von Sharing-Fahrzeugen

Nutzer von Sharing-Fahrzeugen sind ab Montag, 5. Februar, eingeschränkt. Denn dann werden erste Sharingstationen in der Altstadt gesperrt. Ab Mittwoch, 7. Februar, folgen weitere Sperrungen. Alle Sperrungen bleiben bis Dienstag, 14. Februar, bestehen. Ab Aschermittwoch stehen die Sharingstationen schließlich wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Um dennoch ein geregeltes Abstellen der Sharing-Fahrzeuge zu ermöglichen, wurden für die Karnevalszeit mehrere Sharingstationen vergrößert darunter die Standorte am Apollo-Theater unter der Rheinkniebrücke, an der Wasserstraße und „Am Eiskellerberg“. Zudem wurden fünf neue, temporäre Sharingstationen an den Standorten Bilker Allee, Fürstenwall, Martin-Luther-Platz, Gustaf-Gründgens-Platz und Rheinufer eingerichtet. Dort können Leihfahrräder, E-Scooter und E-Roller sicher abgestellt werden.

Die bereits bestehende Parkverbotszone in der Innenstadt wird um die Standorte der temporären Sharingstationen erweitert. Die genauen Standorte der Sharingstationen können der beigefügten Karte entnommen werden und bei allen Anbietern in der jeweiligen App oder hier eingesehen werden.

Toilettenkonzept, Glasverbot und Co.: Das müsst ihr zum Karneval in Düsseldorf wissen

Karneval in Düsseldorf: Was Feiernde und Düsseldorfer wissen müssen

So feiert Düsseldorf Karneval 2024: Alle Partyfotos

Natürlich sind auch unsere Fotografen über die tollen Tage unterwegs in der Altstadt und in den wichtigsten Party-Locations der Stadt. Eine Top 100 der besten Fotos und alle dazugehörigen Galerien findet ihr gesammelt hier.