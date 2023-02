Karneval in Düsseldorf: Diese Straßen werden am Rosenmontag gesperrt

Karneval steht vor der Türe und das bedeutet auch wieder Einschränkungen für den Verkehr. Nach drei Jahren werden wieder mehrere Straßen am Rosenmontag in Düsseldorf gesperrt. Die ersten Straßen sind bereits morgens um 7 Uhr nicht mehr für den Verkehr zugänglich.

Auch mobile Halteverbote wird es entlang des Zugs geben. Dazu werden Autos, die sich nicht dran halten, rigoros abgeschleppt, heißt es von der Stadt. Das Halteverbot gilt bereits ab 5 Uhr morgens und hält bis 19 Uhr an. Vor allem Anwohner und Besucher werden vom Ordnungsamt gebeten, den Weisungen nachzukommen.

Rosenmontag in Düsseldorf: Sperrungen in drei Phasen

Insgesamt wird die Sperrung über drei Phasen verlaufen. In der ersten Phase wird die Merowingerstraße stadteinwärts ab dem Südring für die Mottowagen, die sich für den Zug aufstellen, gesperrt werden. Eine Querung des Südringes soll aber durch die Polizei möglich bleiben.

Eine halbe Stunde später beginnt die zweite Phase. So werden ab 7.30 Uhr dann auch der Kö-Bogen-Tunnel in Richtung Altstadt und nach Süden hin in Richtung Berliner Allee dicht gemacht. Wer in den Süden Düsseldorfs möchte, wird im Tunnel in Richtung Immermannstraße geschickt. Wer hingegen aus dem Süden der Stadt kommt, der sieht sich folgenden Sperrungen ausgesetzt: Auf’m Hennekamp, Mecumstraße, Fruchtstraße, Heresbachstraße, Feuerbachstraße, Gogrevestraße, Färberstraße, Vattenstraße, Erasmusstraße, Oberbilker Allee, Hildebrandtstraße, Corneliusstraße, Morsestraße und Bilker Allee.

Ab 8.30 Uhr beginnt dann schließlich Phase Drei. Dann wird die komplette Umgebung der Strecke des Rosenmontagszugs gesperrt. Vom Norden an wird dann um die Altstadt, vor allem der Bereich Heinrich-Heine-Allee/Oberkassler Brücke/Ratinger Tor, bis nach Süden entlang der Friedrichstraße/Elisabethstraße, ein Bann mit der Bewegungsrichtung des Zugs gezogen.

Rosenmontag in Düsseldorf: Theodor-Heuss-Brücke bleibt offen

Dazu wird dann ab 8.30 Uhr auch der Rheinalleetunnel in Richtung Heerdter Dreieck dicht gemacht. Die Theodor-Heuss-Brücke soll die Umleitung auffangen. Auch die Rheinkniebrücke bleibt vom Kaiser-Wilhelm-Ring bzw. der Düsseldorfer Straße befahrbar. Von der Herzogstraße müsst ihr dann auf die Elisabethstraße ausweichen. Von der Kavalleriestraße/Wasserstraße geht es dann nur noch in die Haroldstraße in Richtung Neusser Straße oder den Rheinufertunnel.

Das Ende der Sperrungen soll gegen 19 Uhr erfolgt sein. Einige Straßen werden wahrscheinlich schon früher wieder frei zugänglich, denn die Aufhebung der Sperrungen erfolgt mit der Laufrichtung des Zuges in Richtung Süden. Demnach muss nicht überall bis 19 Uhr gewartet werden.