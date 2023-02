Rosenmontag 2023 Öffnungszeiten: Einkaufen in Düsseldorf – welche Geschäfte haben geöffnet?

Rosenmontag in Düsseldorf: Die einen freuen sich auf den Zoch, die anderen blicken geschockt in den Kühlschrank und konstatieren „Helau, ich habe keine Milch mehr!“. Die goldene Regel: Je näher ihr euch an der Düsseldorfer Altstadt befindet, desto geringer werden die Chancen, einen offenen Supermarkt zu finden. Aber nicht nur der gewohnte Shopping-Trip wird am Rosenmontag in Düsseldorf zum Abenteuer: Viele weitere Behörden, Banken und Einkaufszentren haben geschlossen oder zumindest angepasste Öffnungszeiten.

Karneval Düsseldorf 2023: Haben die Geschäfte an Rosenmontag geöffnet?

Darauf ein klares „Jein“. Der beste Tipp: Mit einem Blick auf den diesjährigen Weg vom Rosenmontagszug durch die Stadt erhaltet ihr einen ersten Überblick darüber, welche Gebiete in Düsseldorf eher schlecht zum Einkaufen geeignet sind. Beachtet dabei auch: Der Rosenmontagszug in Düsseldorf folgt 2023 einer neuen Route. Voraussichtlich startet das bunte Spektakel um 12 Uhr mittags.

Düsseldorfer Karneval: Carlsplatz am Rosenmontag geschlossen

Der beliebte Marktplatz am Rande der Düsseldorfer Altstadt schließt seine Stände am Rosenmontag komplett. Abseits davon ist der Markt über die tollen Tage geöffnet: werktags von 8 bis 18 Uhr und am Karnevalssamstag von 8 bis 16 Uhr.

Dabei stellt sich der Carlsplatz natürlich auch dem kulinarischen Karneval: Berliner und Muzen findet ihr bei den Bäckern auf dem Markt, die Fischhändler ser­vie­ren (nicht nur an Ascher­­mittwoch) tradi­­tionellen Herings­­stipp und ein „lecker Dröpken“ zum Anstoßen auf der Couch gibt es bei Dauser oder Concept Riesling.

Rosenmontag 2023 in Düsseldorf: Berliner und Krapfen in den Bäckereien der Stadt

Die meisten Bäckereien in Düsseldorf haben am Rosenmontag mindestens bis 13 Uhr geöffnet. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel: Je näher ihr der Altstadt kommt, desto wahrscheinlicher hat die Bäckerei geschlossen. Achtet am besten jetzt schon auf Aushänge oder fragt beim Personal nach.

Einkaufen am Rosenmontag in Düsseldorf: Diese Geschäfte schließen, diese sind geöffnet

Shopping am Rosenmontag in Düsseldorf ist ein Spiel mit dem Glück: Viele Händler kündigen ihre Öffnungszeiten erst wenige Tage im Voraus an, wir halten euch auf dem Laufenden.

Ziemlich sicher geschlossen haben dürften die meisten Geschäfte auf der Königsallee, denn die gehört am Rosenmontag den Jecken. Die Kö Galerie hat bereits angekündigt, dass hier die Tore am Rosenmontag geschlossen bleiben. Im Vorjahr blieb es auch bei Galeria Kaufhof dunkel.

Die großen Möbelhäuser der Stadt haben dagegen geöffnet: Sowohl bei Schaffrath als auch bei IKEA könnt ihr auch am Rosenmontag normal vorbeischauen.

Aufgrund mehrerer Jahre Corona-Krise und roten Zahlen sind viele Händler aber auch am Rosenmontag auf Kundschaft angewiesen – und hoffen auf den ein oder anderen Spontankauf von Jecken. Wir gehen stark davon aus, dass die Anzahl an Öffnungen zum Rosenmontag in diesem Jahr steigen wird. Zuletzt öffneten rund 70 Prozent der Geschäfte für ihre Kunden.

Die Düsseldorf Arcaden in Bilk haben auch am Rosenmontag geöffnet – und verteilen sogar gratis Berliner an ihre Kunden. Wer noch dringend etwas einkaufen muss, der findet vor Ort auch eine Filiale von Aldi Süd.

Rosenmontag in Düsseldorf: Kann ich in der Innenstadt parken?

Für Parkhäuser gelten an Rosenmontag meist keine angepassten Öffnungszeiten – allerdings dürfte es besonders für Besucher von außerhalb von Düsseldorf schwierig werden, das bunte Karnevals-Chaos in der Innenstadt zu umfahren. Zahlreiche Straßen werden zum Rosenmontagszug komplett gesperrt, darunter auch die Königsallee.

Verzichtet also am besten gleich auf die Anfahrt mit dem Auto und steigt auf Bus und Bahn um: Die Rheinbahn fährt über die Karnevalstage mit einem erweiterten Service und setzt auf vielen Linien mehr Bahnen und Busse ein, die zudem bis spät in die Nacht unterwegs sind. Weitere Infos findet ihr auf www.rheinbahn.de/karneval.

Rosemontag 2023: Banken in Düsseldorf sind geschlossen

Die Bank-Filialen in Düsseldorf haben in der Regel am Rosenmontag geschlossen.

Rosenmontag in Düsseldorf: Sind die Museen und Büchereien geöffnet?

Die meisten Museen der Stadt bleiben am Rosenmontag geschlossen. Eine Ausnahme bildete bislang der Aquazoo im Nordpark. Anders sieht es bei den Büchereien aus: Alle Stadtbüchereien haben auch am Rosenmontag meist zu den gewohnten Zeiten geöffnet.