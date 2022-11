Karneval in Düsseldorf 2023: 11.11., Motto, Rosenmontag – alle Infos im Überblick

Nach zwei Jahren Corona-Karneval, Brauchtumszonen und einem Versuch, den Rosenmontag einfach in den Mai zu verschieben, stehen für die Karnevalssession 2022/2023 nun alle Zeichen auf Grün. Aber wie genau soll der Karneval in Düsseldorf ablaufen? Wir haben alle Infos für die närrische Zeit vom 11.11. bis Aschermittwoch! Unser Überblick.

Wann ist der Karneval 2022/23 in Düsseldorf?

Düsseldorf Helau! Am 11. November 2022 beginnt die neue Karnevals-Session mit dem Hoppeditz-Erwachen, es folgen weitere Termine wie Prinzenpaar-Kürung und TV-Sitzungen. Vom 16. bis 22. Februar 2023 gibt es für die Jecken kein Halten mehr, denn dann wird von Altweiber bis Veilchendienstag Düsseldorfer Karneval gefeiert. Parallel zum Kölner Karneval werden hunderte Karnevalssitzungen und Kostümbälle gefeiert, die den Düsseldorfer Karneval zur „fünften Jahreszeit“ aufleben lassen. Nicht zuletzt durch die alljährliche Fernsehübertragung sind die Feierlichkeiten in Düsseldorf bundesweit bekannt.

Was ist das Motto für die Düsseldorfer Karnevalssession 2022/2023?

„Wir feiern das Leben“ – so lautet das Motto der Karnevalssession 2022/2023.

Wer ist das Düsseldorfer Prinzenpaar der Karnevalssession 2022/2023?

Seit bereits zweieinhalb Jahren stehen Dirk Mecklenbrauck und Uasa Katharina Maisch als designierte Prinzenpaar fest. Jetzt ist endlich Zeit für ausgelassenes Feiern und gefeiert werden.

Wo und was wird an Karneval in Düsseldorf gefeiert?

Die fünfte Jahreszeit beginnt offiziell am 11.11.2022 mit dem Hoppeditz-Erwachen und wird bereits von vielen Düsseldorfern sehnsüchtig erwartet. Ab 11.11 Uhr wird hier am Marktplatz in der Altstadt vor einer Open-Air-Bühne ausgelassen gefeiert. Der Höhepunkt der Session ist schließlich der Karnevalssonntag (19.02.2023) und Weiberfastnacht (16.02.2023). Bei letzterem stürmen die „Möhnen“, also die Frauen, um genau 11:11 Uhr das städtische Rathaus. Das Ziel: so vielen männlichen Kollegen wie möglich die Krawatte abzuschneiden.

Düsseldorfer Karneval 2022/23: Diese Veranstaltungen finden statt

Mit dem 11.11. startet die neue Karnevals-Saison in Düsseldorf: Gefeiert wird auf dem Rathausplatz und in zahlreichen Kneipen. Und danach geht es bis 22. Februar 2023 weiter! Sitzungen und Bälle locken – und schließlich die tollen Tage von Altweiber bis Veilchendienstag. Eine große Veranstaltungs-Übersicht findet ihr hier.

Karneval in Düsseldorf: Was Feiernde und Düsseldorfer wissen müssen

Karneval 2023 in Düsseldorf: Ideen fürs Kostüm – was sind die Trends 2023?

Das ist wohl eines der wichtigsten Fragen zu jedem Beginn einer Karnevalssession: welches Kostüm wird es dieses Jahr? Auch die fünfte Jahreszeit 22/23 hält neue Trends bereit. Wie wäre es beispielsweise mit einem 80er-Trainingsanzug, einem Schoko-Bon-Kleidchen oder einem Festival-Look? Alle Ideen und Inspirationen haben wir hier für euch zusammengetragen.

>> Über 100 Fotos vom Karneval in Düsseldorf: Die besten Kostüme des Jahres 2022/2023 <<

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Deiters (@deiters.de)

Karneval in Düsseldorf: Gelten Corona-Regeln oder Beschränkungen?

Mit welchen Corona-Regeln die Karnevalisten in der Session 2022/2023 rechnen müssen, wird die Politik in den kommenden Wochen festlegen. Mit aller Wahrscheinlichkeit ist jedoch klar, dass mit Brauchtumszonen sowie 2G-plus-Regeln und andere stark einschränkende Corona-Maßnahmen nicht mehr zu rechnen ist.