„What a time to be alive!“ – Düsseldorf Helau! An dieser Stelle sammeln wir für euch die besten Fotos der jecken Tage von Altweiber bis Rosenmontag. Mit dabei ist so ziemlich alles, was Konfetti im Haar und Luftschlangen um den Hals aufweisen kann: Heiße Partys in den Clubs und Brauhäusern der Altstadt, epische Konzerte und natürlich auch der Start in den Straßenkarneval am Rathaus und der legendäre Rosenmontagszug – und seine närrischen Nachwirkungen.

Partyfotos vom Düsseldorfer Karnevalssamstag (10. Februar 2024):

Karneval in Düsseldorf: Die besten Fotos vom Karnevalsfreitag !

Altweiber in Düsseldorf 2024: Die besten Partyfotos vom 8. Februar

Karneval in Düsseldorf 2024: Aufwärmübung am 27. Januar mit „Die Lachenende“

Karneval in Düsseldorf 2024: Das sind die besten Kostüme!

Zum Abschluss noch eine kreative Strecke der besten Karnevalskostüme, welche uns in diesem Jahr unter die Augen gekommen sind. Vielleicht auch ein wenig Inspiration für euch im nächsten Jahr? Schaut mal rein!

