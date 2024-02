Karneval Düsseldorf 2024: Alle Fotos vom "Böse Buben Ball"

Karneval in Düsseldorf

Karneval in Düsseldorf: alle Fotos vom „Böse Buben Ball“ in der Rheinterrasse am Samstag

15. Februar 2024

Das Prinzenpaar bittet zum Ball und tausende Düsseldorfer Karnevalisten folgen mit einem lauten "Helau!" und perfekt gestylten Kostümen! Wir zeigen die schönsten Bilder aus den Sälen der Düsseldorfer Rheinterrasse am Samstag, dem 10. Februar 2024.