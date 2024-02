Karneval in Düsseldorf

Karneval in Düsseldorf: „Weiber om Deck“ im The Eight Club an Altweiber – alle Fotos!

9. Februar 2024

Wenn die Große Karnevalsgesellschaft 1890 an Altweiber zur "Weiber om Deck" bittet, bleibt kein Fuß am Boden und kein Altbier am Tresen: Der Klassiker im Düsseldorfer Karneval lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Jecken ins ehemalige Ufer 8 und den heutigen "The Eight Club". Wir zeigen die besten Bilder.