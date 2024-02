An Altweiber wird der Straßenkarneval im Rheinland eingeläutet – und Düsseldorf als beliebte Karnevalshochburg ist natürlich mit dabei! Zum fabulösen Auftakt am Donnerstag um 11.11 Uhr (und noch lange darüber hinaus) stellen wir in der oben verlinkten Galerie die besten Fotos und Bilder für euch zusammen. Natürlich mit dabei: Der Sturm der Jecken auf das Rathaus, die bunte Party auf dem Marktplatz, am Burgplatz und auf den Straßen der Altstadt – inklusive vieler sehenswerter Kostüme.

Info: Die oben verlinkte Galerie wird am 8. Februar 2024 laufend ergänzt.

Düsseldorf Helau!

Mehr Infos, News und Fotos vom Düsseldorfer Karneval findet ihr hier. Noch auf der Suche nach weiteren Partys? Dann solltet ihr mal hier vorbeischauen:

>> Karneval 2024 in Düsseldorf: Veranstaltungs-Übersicht mit allen Terminen <<

Last but not least: Alle Party-Fotos aus Düsseldorf gesammelt findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<