Der Regen hat den Karnevalisten an Altweiber in Düsseldorf einiges abverlangt: Viele Jecken mussten ihr Kostüm kurzfristig wetterfest oder ihren Regenschirm karnevalstauglich machen. Andere haben das fiese Wetter einfach knallhart ignoriert. „Weil wir’s können“, wie ein junger Jeck, als Arzt verkleidet und mit Bierdose in der Hand, meint. Wohl die Devise vieler an diesem Tag.

Egal ob Schlümpfe, Minions im Blaumann oder Party-Docs: Die schönsten Kostüme findet ihr hier in unserer oben angehangenen Galerie!

Auch in der Domstadt wurde kreativ gefeiert: Die Kostüm-Highlights an Weiberfastnacht 2024 in Köln gibt es hier.

Hier wird an Karneval in Düsseldorf gefeiert!

Wer das passende Kostüm schon parat hat, aber noch auf der Suche nach der richtigen Party ist, findet hier die große Party-Übersicht von Altweiber bis Rosenmontag 2024 in Düsseldorf.

Weitere Themen gibt es hier: