Düsseldorfer Karneval 2022/2023: Diese Veranstaltungen finden statt – alle Termine im Überblick

Nach dem Hoppeditz-Erwachen am 11.11. geht es mit Vollgas in die neue Session 2022/2023: Prinzenpaare wollen gekürt und die längste Theke der Welt von Jecken erobert werden. Ein Rückblick auf das Vorjahr zaubert bei dem ein oder anderen Karnevalisten noch ein Tränchen ins Auge – fast alle offiziellen Feiern, Partys und Bälle wurden wegen Corona abgesagt. Damit könnte nun endlich Schluss sein. Die Events im Überblick.

Stand jetzt planen alle Vereine mit einer uneingeschränkten Session 2022/2023 – dennoch dürften sich einige Sorgenfalten ins ein oder andere Clownsgesicht ziehen. Nach den anstrengenden Corona-Jahren stehen erhöhte Energiekosten, steigende Preise für die Gastronomie und Personalmangel weit oben auf der „Kann das wirklich klappen?“-Liste der unzähligen Party-Veranstalter und Gastronomen. Ob die Corona-Regeln beispielsweise im Frühjahr 2023 wieder verschärft werden, darüber wird die Politik noch entscheiden. Bis dahin bleiben erstmal alle zuversichtlich. Auch wir drücken die Daumen für eine ungestüme und ungehemmte Session.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Die wichtigsten Termine

Düsseldorf Helau! Beim Start in die fünfte Jahreszeit frohlocken die Jecken in der schönsten Stadt am Rhein und können endlich wieder hemmungslos flirten, feiern und die ein oder andere schräge Perücke aus dem Schrank kramen. Los geht’s wie gewohnt pünktlich zum traditionellen „Hoppeditz‘ Erwachen“ am 11. November 2022, danach sind die Jecken bis zum Aschermittwoch am 22. Februar 2023 in ihrem Element.

Die Termine im Düsseldorfer Karneval 2022/2023 im Überblick:

Hoppeditz' Erwachen – 11. November 2022, 11:11 Uhr, Marktplatz (Altstadt): Der karnevalistische Auftakt vor dem Rathaus mit der „Narrenschelte" des Hoppeditz ist ein Pflichttermin für jeden Jecken in Düsseldorf

Altweiberfastnacht – 16. Februar 2023, 11:11 Uhr, Düsseldorfer Altstadt: Der traditionelle Sturm der Frauen auf das Rathaus und anschließende Straßenkarneval in der Altstadt setzen den Startpunkt für die Feierlichkeiten im neuen Jahr.

Kinder- und Jugendumzug – 18. Februar 2023, 14:00 Uhr, Düsseldorfer Innenstadt: Hier beweisen die jungen Jecken, dass sie nicht nur auf Kamelle aus sind, sondern mindestens ebenso gut feiern können. Der Lauf durch die Düsseldorfer Innenstadt ist ein Pflichttermin für alle Familien.

Karnevalssonntag Kö-Treiben – 19. Februar 2023, vormittags auf der Königsallee: Kreative Kostüme und kleinere Wagen der Marke Eigenbau sind beim Straßenkarneval auf der Königsallee zu sehen.

, vormittags auf der Königsallee: Kreative Kostüme und kleinere Wagen der Marke Eigenbau sind beim Straßenkarneval auf der Königsallee zu sehen. Düsseldorfer Rosenmontagszug – 20. Februar 2023, 12:30 Uhr, Innenstadt: Der riesige Festzug mit geschmückten Karnevalswagen und Fußgruppen zieht durch die gesamte Innenstadt. Weltberühmt sind die politischen Themenwagen von Satiriker Jacques Tilly.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Das sind die Corona-Regeln

Mit welchen Corona-Regeln die Karnevalisten in der Session 2022/2023 rechnen müssen, wird die Politik in den kommenden Wochen festlegen. Wir halten euch up to date!

Im Vorjahr galt für alle Gäste in der Brauchtumszone in der Altstadt, sowie in Kneipen und Bars die 2G-plus-Regel. Damit hatten nur Geimpfte und Genesene mit einem negativen Corona-Test Zutritt. Die verschärften Regeln sahen zudem vor, dass selbst Menschen mit Booster-Impfung einen aktuellen Test vorweisen mussten.

Rückblick Karneval 2022 in Düsseldorf: Diese Veranstaltungen fanden von Altweiber bis Rosenmontag statt

Damit ihr für die Session 2023 gewappnet seid, zeigen wir euch hier nochmal alle Termine des Vorjahres. Sobald bekannt werden wir die aktuellen Daten und Uhrzeiten für 2023 nachtragen.

Einige Locations hatten an den tollen Tage 2022 (fast) komplett geöffnet. Dazu zählte das Rosenrot an der Ratinger Straße, der Knoten in der Altstadt (Karnevalsdonnerstag bis -sonntag), das Ohme Jupp, die Brauereien Kürzer und Schlüssel sowie der Kuhstall oder die Hausbar.

Altweiber in Düsseldorf

Donnerstag, 24. Februar, ab 11 Uhr: Weiberfastnacht im Knoten

Donnerstag, 24. Februar, ab 11 Uhr: Crazy Karneval im Kuhstall

Donnerstag, 24. Februar, ab 11 Uhr: Altweiber im Engel

Donnerstag, 24. Februar, ab 11.11 Uhr: „Altweiber Frühschoppen“ im Karnevalsdörfchen auf dem Parkplatz des TuS Nord

Donnerstag, 24. Februar, ab 11.11 Uhr: Altweiber im Rosenrot

Donnerstag, 24. Februar, ab 11.11 Uhr: Altweiber in der Retematäng Bar

Donnerstag, 24. Februar, ab 11.11 Uhr: das „Jecke Quartier“ im Schlösser Quartier

Donnerstag, 24. Februar, ab 11.11 Uhr: Straßenkarneval im Ratinger Hof

Donnerstag, 24. Februar, ab 12 Uhr: Altweiber in der Elephant Bar

Donnerstag, 24. Februar, ab 12 Uhr: Altweiber im Sir Walter

Donnerstag, 24. Februar, ab 12.30 Uhr: Altweiber im Schumacher-Stammhaus auf der Oststraße

Donnerstag, 24. Ferburar, ab 15 Uhr: Boutique Bar Altweiber im Silq

Donnerstag, 24. Februar, ab 16 Uhr: Altweiber in der Hausbar

Donnerstag, 24. Februar, ab 17 Uhr: „Feldlager“ der Prinzengarde Blau-Weiss vor dem Lokal En de Canon

Karnevalsfreitag in Düsseldorf

Freitag, 25. Februar, ab 16 Uhr: Karnevalsfreitag im Engel

Freitag, 25. Februar, ab 16 Uhr: Karnevalsfreitag in der Retematäng Bar

Freitag, 25. Februar ab 16.30 Uhr: Das jecke Heimatland mit Alt Schuss und weiteren Acts am Südfriedhof (Gelände der Firma Fricks & Hollender)

Freitag, 25. Februar, ab 17 Uhr: „Feldlager“ der Prinzengarde Blau-Weiss vor dem Lokal En de Canon

Freitag, 25. Februar, ab 18 Uhr: Karnevalsfreitag im Knoten

Freitag, 25. Februar, ab 18 Uhr: Karnevalsfreitag im Kuhstall

Freitag, 25. Februar, ab 18.30 Uhr: „Mi Häzz – Emol janz anders – Drusse vor de Dör“ im Karnevalsdörfchen auf dem Parkplatz des TuS Nord – ausverkauft

Freitag, 25. Februar, ab 18 Uhr: das „Jecke Quartier“ im Schlösser Quartier

Freitag, 25. Februar, ab 18 Uhr: Karneval im Rosenrot

Freitag, 25. Februar, ab 19 Uhr: Konzert „Roter Kreis“ im Ratinger Hof

Freitag, 25. Februar, ab 20 Uhr: Karneval in der Hausbar

Freitag, 25. Februar, ab 23 Uhr: „90er Party“ im Ratinger Hof

Karnevalssamstag in Düsseldorf

Samstag, 26. Februar, ab 12 Uhr: Karnevalssamstag im Knoten

Samstag, 26. Februar, ab 12 Uhr: Karnevalssamstag im Engel

Samstag, 26. Februar, ab 14 Uhr: Karnevalssamstag in der Retematäng Bar

Samstag, 26. Februar, ab 14 Uhr: Karnevalssamstag im Kuhstall

Samstag, 26. Februar, ab 13 Uhr: „Feldlager“ der Prinzengarde Blau-Weiss vor dem Lokal En de Canon

Samstag, 26. Februar ab 14.30 Uhr: Das jecke Heimatland mit Rabaue, Brings und weiteren Acts am Südfriedhof (Gelände der Firma Fricks & Hollender)

Samstag, 26. Februar, ab 16 Uhr: „Quer Beat“-Party im Ratinger Hof

Samstag, 26. Februar, ab 17 Uhr: Karneval im Rosenrot

Samstag, 26. Februar, ab 18.30 Uhr: „Karneval & Schlager – Drusse vor de Dör!“ im Karnevalsdörfchen auf dem Parkplatz des TuS Nord

Samstag, 26. Februar, ab 18 Uhr: das „Jecke Quartier“ im Schlösser Quartier

Samstag, 26. Februar, ab 18.30 Uhr: „Karneval & Schlager – Drusse vor de Dör!“ im Karnevalsdörfchen auf dem Parkplatz des TuS Nord

Samstag, 26. Februar, ab 20 Uhr: Karneval in der Hausbar

Karnevalssonntag in Düsseldorf

Sonntag, 27. Februar ab 10.30 Uhr: Das jecke Heimatland mit Kokolores, Fetzer und weiteren Acts am Südfriedhof (Gelände der Firma Fricks & Hollender)

Sonntag, 27. Februar, ab 11.11 Uhr: Bollerwagen Polonaise im Schumacher-Stammhaus auf der Oststraße

Sonntag, 27. Februar, ab 11.11 Uhr: „Familien Open Air“ im Karnevalsdörfchen auf dem Parkplatz des TuS Nord

Sonntag, 27. Februar, ab 12 Uhr: „Kö-rneval“ im Ratinger Hof

Sonntag, 27. Februar, ab 12 Uhr: „Fortuna Heimspiel mit Stadion DJ Opa in der Retematäng Bar

Sonntag, 27. Februar, ab 12 Uhr: Karnevalssonntag im Engel

Sonntag, 27. Februar, ab 13 Uhr: „Feldlager“ der Prinzengarde Blau-Weiss vor dem Lokal En de Canon

Sonntag, 27. Februar, ab 14 Uhr: Karnevalssonntag im Knoten

Sonntag, 27. Februar, ab 14 Uhr: Karnevalssonntag im Kuhstall

Sonntag, 27. Februar, ab 15 Uhr: Karneval im Rosenrot

Sonntag, 27. Februar, ab 15 Uhr: Pyjama-Party-Comeback in der Hausbar

Sonntag, 27. Februar, ab 16 Uhr: Karnevalssonntag im Sir Walter

Sonntag, 27. Februar, ab 18 Uhr: Boutique Bar Karnevals-Sonntag im Silq

Rosenmontag in Düsseldorf

Montag, 28. Februar, ab 12 Uhr: Rosenmontag im Engel

Montag, 28. Februar, 13.11 Uhr: „Rosenmontagsbiwak“ der KG Närrische Schmetterlinge in der Gaststätte Franz Ratte

Montag, 28. Februar, ab 15 Uhr: Karneval im Rosenrot

Montag, 28. Februar, ab 14 Uhr: Rosenmontag im Kuhstall

Karneval 2023 in Düsseldorf: Wird im März und April noch weitergefeiert?

Im April standen im Vorjahr der „Ball International“ und das „Jeck em Fuchs“ in der Kultbrauerei Füchschen (Ratinger Straße) auf dem Programm der Prinzengarde der Stadt Düsseldorf. Welche Events uns abseits der Karnevalszeit erwarten, steht aktuell noch nicht fest.