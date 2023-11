Die besten Karnevalskostüme in Düsseldorf: Das sind die Highlights am 11.11.2023

Zum Karnevalsauftakt in Düsseldorf gehören natürlich auch die entsprechenden Kostüme dazu. Wie gewohnt konnten die Düsseldorfer Karnevalisten an dieser Stelle wieder voll abliefern: Eine kreative Verkleidung gesellte sich an die Schulter der nächsten, jede Menge rote Nasen erfüllten noch am späten Abend die Altstadt. Wir zeigen die Kostüm-Highlights aus Düsseldorf in der oben verlinkten Fotostrecke – viel Spaß!

Bereits im Voraus hatte Kostümriese Deiters die Trends für die Saison vorhergesagt. Wer noch Inspiration sucht, der wird hier fündig.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

Natürlich liefern wir euch zum Karneval in Düsseldorf auch in diesem Jahr wieder einen Themenschwerpunkt – schließlich gehört die Stadt zu den NRW-Karnevalshochburgen! Alle News, Infos, Bilder, Fotos und Veranstaltungen zu Karneval 2023/2024 und den tollen Tagen in Düsseldorf findet ihr hier: