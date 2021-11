11.11. in Düsseldorf: Hoppeditz-Erwachen – alle Infos und Partys im Überblick

Die fünfte Jahreszeit beginnt offiziell am 11.11.2021 – und wird nach der Corona-bedingten Pause von den vielen Düsseldorfern sehnsüchtig erwartet. Hoppeditz-Erwachen, Hoppeditz-Ball, Partys in der Altstadt, 2G oder 3G – wir verraten euch, was zum Start in die Karnevals-Saison in Düsseldorf los ist und was ihr beachten müsst.

11.11. in Düsseldorf: Hoppeditz-Erwachen auf dem Marktplatz

Der traditionelle Sessions-Auftakt der Düsseldorfer Karnevalisten am 11.11. findet unter strengen Corona-Bedingungen statt: Für das Hoppeditz-Erwachen gilt die 2G-Regel. Damit bleibt das Comitee Düsseldorfer Karneval (CC) auch beim Auftakt in die jecke Zeit konsequent. Bei den anderen Veranstaltungen und TV-Sitzungen dürfen ebenfalls nur Geimpfte und Genesene teilnehmen. Für den Karnevals-Start auf dem Marktplatz wird der Platz gesperrt, Zugang gibt es nur an bestimmten Kontrollpunkten. Außerdem soll es vorab einen kleinen Umzug der Karnevals-Vereine durch die Altstadt geben.

11.11. in Düsseldorf: Hoppeditz-Ball im Henkel-Saal

Das CC lädt ab 13 Uhr zum Hoppeditz-Ball in den Henkel-Saal im Schlösser Quartier – und das schon zum achten Mal. Mit dabei ist wieder die Kölner Kult-Band Brings. Weitere Acts sind die KG Regenbogen, Heinz Hülshoff, Kokolores, Michael Hermes, De Fetzer, Rhingschiffer, The Jolly Family, Alt Schuss, Swinging Funfares und die Rhythmus-Sportgruppe.

Moderiert wird das Ganze von CC-Vizepräsident Stefan Kleinehr. Aktuell sind mehr als 700 Karten verkauft, es gibt hier aber noch Tickets für 15 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühren. Bis 20 Uhr kann dann gefeiert und geschunkelt werden. Wichtig für alle Gäste: Auch hier gilt die 2G-Regel.

11.11. in Düsseldorf: Karnevals-Partys in Kneipen und Brauhäusern

Endlich wieder Karneval: Viele Lokale in der Altstadt öffnen nach der Corona-Zwangspause ihre Türen für den Karnevals-Auftakt. Hier gelten die aktuellen Corona-Regeln für die Gäste, in manchen Locations auch 2G statt 3G – wie etwa dem Ohme Jupp. Beliebte Treffpunkte für die Jecken sind zum Beispiel Füchschen, Uerige, Kürzer, die Kasematten, die Kostbar oder der Knoten. Und da der 11.11. auf einen Donnerstag fällt, haben auch Bars wie Sir Walter oder die Boston Bar geöffnet – hier steht allerdings das ganz normale Programm an.

11.11. in Düsseldorf: Sessionseröffnung im Naseband’s

Um 10.11 Uhr geht es im Naseband’s an der Mühlenstraße mit der Party los. Das Lokal ist gleichzeitig auch Hauptquartier der „Große KG 1890“.



