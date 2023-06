Karneval in Düsseldorf 2024: Uwe und Melanie Willer sind das neue Prinzenpaar

In der kommenden Karnevalssession wird Düsseldorf von Prinz Uwe (Uwe Willer) und Venetia Melanie (Melanie Willer) regiert. Das Prinzenpaar wurde am Donnerstag, 1. Juni, im Düsseldorfer Rathaus vorgestellt.

Karneval in Düsseldorf: Prinzenpaar für die Session 2023/2024 vorgestellt

Die Beiden wurden im Rahmen eines Empfangs im Jan-Wellem-Saal von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und CC-Präsident Michael Laumen präsentiert. Beide sind seit vielen Jahren im Karneval aktiv und aktuell sowohl in der KG Regenbogen als auch in der Prinzengarde Blau-Weiss engagiert.

Prinzenpaar Düsseldorf 2023/2024: Uwe Willer und Melanie Willer sind ein Ehepaar

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. (@duesseldorferkarneval)

Uwe Willer, geboren am 6. April 1964 in Mönchengladbach, ist verheiratet und hat eine 22-jährige Tochter. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Studium der BWL mit Diplom-Abschluss ist er nun geschäftsführender Gesellschafter der Blackbear Real Estate GmbH. Er liebt Sport, guten Wein, gutes Essen und Geselligkeit.

Ehefrau Melanie Willer, geboren am 21. Juni 1972 in Düsseldorf, hat eine 27-jährige Tochter und einen 25-jährigen Sohn. Nach einer Ausbildung zur Hauswirtschafterin und einem Studium der Oecotrophologie mit Diplomabschluss ist sie nun in der Bereichsleitung der Café-Bäckerei in der Kantine im Südpark bei der Werkstatt für angepasste Arbeit tätig. Sie liebt Geselligkeit, gutes Essen und Sport.

