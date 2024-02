Weiberfastnacht Köln 2024: Das waren die schönsten Kostüme

Trotz Schmuddelwetter: Karnevalsstimmung in Köln! Bunt kostümiert und bester Laune feierten die Kölsche Jecken an Weiberfastnacht den Start in den Straßenkarneval. Dabei scheinen sich einige von ihnen kostümtechnisch auf diesen Tag vorbereitet zu haben. Wer trägt das schönste Kostüm Kölns?

Die besten Verkleidungen und Hingucker an Weiberfastnacht in Köln haben wir hier in der Galerie für euch zusammengestellt.

Und wie sah der Trubel anderswo aus? Das waren die schönsten Kostüm-Highlights an Altweiber 2024 in Düsseldorf.

Hier wird an Karneval in Köln gefeiert!

Der Straßenkarneval ist in vollem Gange, nur wo lässt es sich ausgelassen (und im Trockenen) feiern? Eine Übersicht mit den besten Partys und Veranstaltungen von Weiberfastnacht bis Rosenmontag 2024 in Köln findet ihr hier.

