Karneval in Düsseldorf: Die besten Kostüme des Jahres – vom „Kinder Schoko-Bon“ bis „Teufelchen“

Egal ob als „Kinder Schoko-Bon“ oder mit einem bunten „Ahoj Brause“-Umhang: Die Kostüme der Jecken sind im Karneval 2022 gerne besonders süß. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die kreativsten und besten Outfits, welche unseren Fotografen über die dollen Tage von Altweiber bis Rosenmontag über den Weg gelaufen sind. Viel Spaß!

Auch laut Deiters-Chef Herbert Geiss eines der Trendkostüme 2022: Der Kinder-Schoko-Bon. Süßer und knuffiger geht nimmer! Foto: Tonight.de Immer wieder für einen sexy Auftritt zu Karneval gut: Die Krankenschwester. Foto: Tonight.de Weiterhin im Trend: Die 80er, geile Perücken und neon-farbene Sportanzüge. Foto: Tonight.de Auch Mario und Luigi geben immer wieder ein hervorragendes Duo ab. Foto: Tonight.de Noch ein Trend: Der riesige Penis ist ein geiles Accessoire, auf das zu Karneval niemand mehr verzichten will. Foto: Tonight.de Vom stumpfen Penis hin zum aufwendigen Steampunk-Cosplay: In dieses Kostüm ist viel Aufwand gesteckt worden. Foto: Tonight.de Wer es nicht ganz so aufwendig mag, greift weiterhin zu Katzenohren oder dem klassischen Indianerkostüm. Schick! Foto: Tonight.de Der Joker zeigt sich auch immer wieder gerne zu Karneval. Foto: Tonight.de Wir zeigen euch weitere Kostüm-Highlights aus dem Düsseldorfer Karneval 2022. Mit dabei: Fotos aus dem Sir Walter, der Boston Bar, Elephant Bar, dem Kuhstall, dem Schlösser und der Hausbar. Viel Spaß!

In zahlreichen Bars und Kneipen immer wieder gesehen: Starke Jungs und Mädels setzen 2022 auf Militär-, Polizei- und Spezialeinheiten-Kostüme, gerne auch inklusive stylischer Sonnenbrille im XXL-Format. Wer es nicht ganz so kompliziert mag, greift hingegen vermehrt zu knuffigen Katzenohren oder diabolischen Teufelshörnern. Zudem immer wieder gern angezogen: Sport-Anzüge in Neon-Farben, kultige 80er-Jahre-Perücken und der ein oder andere Klassiker wie „Cowboy“ und „Pirat“. Insbesondere die letzten beiden Kostüme sind einfach nicht totzukriegen!

Dagegen auf keinem einzigen unserer Fotos zu sehen sind die „Squid Game“-Masken und Anzüge, welche zu Halloween 2021 für Furore gesorgt hatten. Ist der Hype etwa schon vorbei?

